Juegos Bolivarianos Ayacucho 2025 | Panamá aumenta su cosecha de medallas antes del cierre

Panamá/Con la persiana a punto de bajarse para la vigésima edición de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, el Team Panamá ha protagonizado una jornada electrizante, sumando a su medallero una presea de oro y una de plata, además de la entrega oficial de dos de bronce.

Estas hazañas mantienen a la delegación panameña en el octavo lugar del medallero general, acumulando 30 preseas hasta el momento (7 de oro, 7 de plata y 16 de bronce). Solo restan tres días de competencia para el cierre definitivo de este año deportivo.

¡Séptimo Oro al Cuello! Chambers Es de Leyenda

El nombre de Chamar Chambers resuena con fuerza en el atletismo regional. El corredor panameño se coronó campeón, colgándose la medalla de oro en la prueba de los 800m planos con un tiempo de 1:46.95 minutos. Chambers no solo se llevó el triunfo, sino que revalidó su título centroamericano y aseguró la séptima presea dorada para el país en estos Juegos.

En el mismo deporte, Cristal Cuervo peleó fuerte, pero se quedó a las puertas del podio, terminando en la cuarta posición de la final de los 200m planos.

Duelo de Guantes: Plata para el Boxeo Panameño

El cuadrilátero bolivariano vio al equipo de Boxeo cerrar su participación con broche de plata. Cristofer Filos disputó la final de los 60kg, asegurando la medalla de plata tras ser superado por RSC (Referí Suspende Combate) en el tercer asalto por el pugilista colombiano Yilmar González.

El balance final para el boxeo panameño es de una medalla de plata y dos de bronce, todas logradas por atletas masculinos.

¡Bronces Adicionales! El Kickboxing Suma Poder al Team

En una noticia complementaria a la jornada, el Kickboxing demostró su poderío con tres medallas de bronce aseguradas por sus representantes en las semifinales. Estas preseas, que se suman al total del Team Panamá, fueron conseguidas por:

• Yanissa Castrellón (-48kg), superada 0-3 por la peruana Nieves Ramírez.

• Samuel Díaz (-57kg), quien cayó 0-3 ante el local Guillermo Holgado.

• Adrian Athanasiades (-71kg), superado 1-2 por el venezolano Joel Vásquez.

Otros Resultados: La Delegación Compite Hasta el Final

• Bolos: La competencia de dobles fue reñida, con las duplas panameñas finalizando en la quinta posición (Donald Lee y Ronnie Rodríguez con 2502 puntos) y sexta posición (William Duen y Alejandro Matos con 2493 puntos).

• Karate: Edwin Castillo (-60kg) llegó hasta el combate por el bronce en Kumite, pero fue superado 0-8 por el boliviano Luis Vera.

• Gimnasia (Trampolín): En las finales individuales, Isabel Goon Lan terminó en el séptimo lugar (42.140 puntos) y Allan Corbett en el sexto lugar (45.410 puntos).

• Golf: Tras la Ronda 3, el Equipo Mixto panameño se encuentra ubicado en el octavo lugar. Individualmente, los golfistas mantienen su lucha: Jean Paul Ducruet (11°), Megumi Nakada (12°), Sara Luciani (13°) y Lucca González (14°).

Con información del Comité Olímpico de Panamá.