Jennisín Rosanía eleva a Panamá a la cima en Panamericano de Brazilian Jiu-Jitsu

La panameña ha mostrado un buen rendimiento en competencias de alto nivel en el jiu-jitsu brasileño.

Estados Unidos/La panameña Jennisín Rosanía conquistó por tercera ocasión el Campeonato Panamericano de la IBJJF en la categoría de cinturón negro con gi.

Rosanía compitió en la división máster 4, peso ligero (141.6 libras), donde se alzó con la medalla de oro tras una actuación dominante en la que no permitió puntos en contra. En la final superó a la estadounidense Cynthia R. Davis, de la academia Gracie Barra, mientras que Claudia Marie A. Smithson (Cicero Costha International) y Madeline Baro Kahan (Tharros Jiu-Jitsu Academy) completaron el podio.

El torneo continental se disputa en el Silver Spurs Arena, en Kissimmee, Florida (Estados Unidos), y reúne a atletas de alto nivel de todo el continente.

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En su camino al título, Rosanía enfrentó a competidoras estadounidenses. Ganó su primer combate con marcador de 8-0 y la final por ventaja (2-0), sin conceder puntos.

“El nivel es muy alto, es élite”, destacó la atleta sobre la exigencia del certamen.

Este triunfo representa su tercer título consecutivo en competencias de primer nivel, tras coronarse en el World Master IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2025 y en el IBJJF European Championship en enero de este año.

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“Es una alegría inmensa, satisfacción y gratitud profunda e infinita. Son muchos sacrificios detrás de cada medalla. Y más al ser un Grand Slam de la IBJJF y haberlo ganado por tercera vez en cinturón negro”, expresó.

Sobre sus próximos retos, Rosanía señaló que prefiere avanzar paso a paso: “Trato de ir día por día, siempre buscando mejorar y prepararme”.

Además de su carrera competitiva, la atleta entrena y se desempeña como profesora en la academia Elemento Jiu-Jitsu.