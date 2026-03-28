Mundial 2026| Bélgica sacude a Estados Unidos y siembra las dudas en el anfitrión

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Estados Unidos/Bélgica goleó el sábado 5-2 a la selección de Estados Unidos que dirige el argentino Mauricio Pochettino, un marcador que reaviva las dudas sobre el nivel de uno de los anfitriones del Mundial de Norteamérica 2026.

A 75 días del inicio de la Copa del Mundo, esta paliza ante su público en Atlanta (estado de Georgia) supone un duro baño de realidad para el Team USA, que alberga grandes esperanzas de llegar lejos en el torneo que organizará junto a México y Canadá.

Tras un cierre positivo de 2025, las limitaciones de los anfitriones quedaron otra vez en evidencia al enfrentarse a una potencia europea.

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Los locales se adelantaron con un tanto de Weston McKennie en el minuto 39 que desató la alegría de los 67.000 aficionados que abarrotaban el estadio Mercedes Benz.

Pero los europeos reaccionaron antes del descanso con el empate de Zeno Debast (45') y se abocaron a una lluvia de goles en la segunda mitad, que quedó también desvirtuada por los numerosos cambios realizados por ambos equipos.

Amadou Onana (53'), Charles De Ketelaere de penalti (59') y un doblete de Dodi Lukébakio (68' y 82') completaron la manita belga, mientras Patrick Agyemang (87') descontó para el equipo de Pochettino, que solo tiene otro ensayo, el martes ante Portugal, antes de dar la lista final para el Mundial.

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Alineaciones

Estados Unidos: Matt Turner - Tim Ream, Mark McKenzie, Antonee Robinson (Max Arfsten, 64) - Tim Weah (Sebastian Berhalter, 64), Tanner Tessmann (Alex Freeman, 64), Johnny Cardoso (Cristian Roldán, 46), Weston McKennie (Gio Reyna, 70) - Malik Tillman (Joe Scully, 71), Christian Pulisic (Patrick Agyemang, 71) y Folarin Balogun (Ricardo Pepi, 71). DT: Mauricio Pochettino.

Bélgica: Senne Lammens - Brandon Mechele (Koni De Winter, 62), Zeno Debast (Nathan Ngoy, 62), Maxim De Cuyper (Joaquin Seys, 62), Thomas Meunier (Timothy Castagne, 70) - Kevin De Bruyne (Youri Tielemans, 70), Amadou Onana (Nathan De Cat, 70), Nicolas Raskin (Axel Witsel, 70), Charles De Ketelaere (Loïs Openda, 62) - Jérémy Doku (Mika Godts, 70) y Alexis Saelemaekers (Dodi Lukébakio, 62). DT: Rudi Garcia.