Mundial 2026| Ecuador y Marruecos empatan en un amistoso de alto nivel

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España/Ecuador igualó 1-1 con Marruecos, octavo en el ranking de la FIFA, en un amistoso que sostuvieron el viernes en Madrid, en el marco de la preparación de ambos para el Mundial de Norteamérica 2026.

En el primer partido disputado entre los dos países, el combinado ecuatoriano tomó ventaja con gol de John Yeboah (47) y el africano emparejó con el tanto de Neil El Aynaoui (88).

El próximo martes, Ecuador medirá fuerzas con Países Bajos, que hará de local, y Marruecos con Paraguay.

El técnico de la Tricolor, Sebastián Beccacece, afirmó en rueda de prensa: "Marruecos tiene una selección que funciona excelentemente".

Destacó la "calidad de jugadores" de los Leones del Atlas, entre ellos el defensa Achraf Hakimi, compañero de Willian Pacho en el Paris Saint-Germain.

"Nos vamos con buenas sensaciones", señaló a su vez Pacho, para quien el gol del rival surgió de "un balón parado", lo que "hay que corregir".

Ecuador integra el Grupo E del Mundial junto con Alemania, Curazao y Costa de Marfil, mientras que Marruecos está en el C con Brasil, Haití y Escocia.

En el duelo escenificado en la casa del Atlético de Madrid, Yeboah a los 47 minutos entró por la banda derecha para servir el balón hacia la zona de candela.

Apenas su compañero Gonzalo Plata paró el esférico, el mediocampista del italiano Venezia apareció como un rayo para marcar incluso al adelantarse en la acción al veterano Enner Valencia.

El elenco marroquí salvó los muebles al empatar Neil El Aynaoui al minuto 88, cuando se levantó para propinar un cabezazo limpio a un tiro de esquina de Hakimi desde el costado derecho.

"Nos han puesto las cosas difíciles, como nosotros a ellos", declaró Hakimi a periodistas.

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Los Leones del Atlas dejaron escapar la posibilidad de convertir al errar un penal. A los 61, Neil El Aynaoui se encargó de ejecutar la pena máxima tras sufrir una falta por parte de Plata, pero su disparo hacia la diestra pegó en el guardameta Hernán Galíndez.

El marroquí Mohamed Rabie Hrimat aprovechó el rebote para convertir, pero había caído en el fuera de juego al anticiparse al disparo desde los once pasos.

Mostrando más fútbol, la Tricolor trató de avasallar en el estadio Metropolitano, pero su impulso se vio debilitado por la ausencia de poder a la hora de encajar.

El volante Moisés Caicedo y Valencia se convirtieron en el motor de la escuadra sudamericana para trepar con rapidez y poner en aprietos al arquero Yassine Bounou.

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Alineaciones

Ecuador: Hernán Galíndez - Piero Hincapié (Pervis Estupiñán, 73), Willian Pacho, Joel Ordóñez, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite (Jordy Alcívar, 90+2), Alan Minda (Angelo Preciado, 73), John Yeboah (Kendry Páez, 78), Gonzalo Plata (Jeremy Arévalo, 90+2) y Enner Valencia (Kevin Rodríguez, 78). DT: Sebastián Beccacece.

Marruecos: Yassine Bounou - Noussair Mazraoui, Chadi Riad, Issa Diop, Achraf Hakimi, Neil El Aynaoui, Abde Ezzalzouli, Mohamed Rabie Hrimat, Azzedine Ounahi (Bilal El Khannouss, 72), Brahim Diaz, Ismael Saibari, I. Saibari. DT: Mohamed Ouahbi

Árbitro: Juan Martínez (español).