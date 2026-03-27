Mundial 2026 Repechaje Intercontinental| Jamaica saca del camino a Nueva Caledonia

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México/En el primer partido del repechaje A jugado en el estadio de Guadalajara, Jamaica venció 1-0 a la modesta Nueva Caledonia, ubicada en la posición número 150 del ranking de selecciones de la FIFA.

Bailey Cadamarteri, joven delantero de 20 años, hizo el gol que ilusiona a los Reggae Boyz con jugar su segundo Mundial después de haber participado en Francia 1998.

La escuadra caribeña se enfrentará el martes a República Democrática del Congo, que no aparece en las Copas del Mundo desde Alemania 1974, torneo en el que participó con el nombre de Zaire.

El ganador de esta final integrará el Grupo K del Mundial con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

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Triunfo boliviano

En el estadio de Monterrey, Bolivia se impuso 2-1 a Surinam con una emotiva remontada en el repechaje B.

Liam van Gelderen puso en ventaja a Surinam al minuto 48. Bolivia vino de atrás con goles de Moisés Paniagua, al 72', y Miguel Terceros, al 79' de penal.

"Tuvimos mucha tenencia, pero lamentablemente sin gol, después hicimos un replanteamiento importante y los jugadores sacaron el carácter, no se dieron por vencidos. Estamos en presencia de un plantel que no da por perdido nada, que no se desmoronó ante el 1-0 y sacó fuerzas de adentro", dijo Óscar Villegas, seleccionador boliviano.

Con el objetivo de volver al Mundial tras una larga ausencia de casi 32 años, Bolivia jugará el martes contra Irak por el pase a Norteamérica 2026 para sumarse al Grupo I, donde esperan las selecciones de Francia, Senegal y Noruega.

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La victoria boliviana fue presenciada en vivo por 33.547 espectadores, entre ellos el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien además atestiguó el robusto operativo de seguridad desplegado en torno al estadio con elementos del Ejército, la Guardia Nacional y las policías estatal y municipal.

El imponente Gigante de Acero -así llaman en México al estadio del Monterrey- se conmovió hasta sus cimientos con la ilusión de los aficionados bolivianos que superaron notoriamente en cantidad y ánimo a los surinameses.

Las decepciones acumuladas durante tantos años se convirtieron en sentidas arengas, especialmente con el grito de las tres sílabas: "Bo bo bo, Li li li, Via via via", el mismo que alentara a la generación que se clasificó por última vez al Mundial de 1994.

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