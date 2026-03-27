Mundial 2026 | Gol de tiro libre de Diego Gómez: Paraguay vence a Grecia 1-0 en amistoso

El volante del Brighton marcó un golazo de tiro libre a los 52 minutos, mientras que Julio Enciso fue la principal amenaza ofensiva de la Albirroja en el amistoso disputado en El Pireo.

Atenas, Grecia/Con un soberbio gol de tiro libre del mediocampista Diego Gómez, Paraguay venció 1-0 a Grecia este viernes en un partido amistoso de preparación para el Mundial de Norteamérica 2026 disputado en El Pireo, en las afueras de Atenas.

La conquista del volante del Brighton inglés se produjo a los 52 minutos.

La acción a balón parado fue provocada por el habilidoso delantero Julio Enciso en la medialuna del área griega.

Enciso fue derribado por el defensor central Dimitris Kourbelis cuando penetraba la defensa con claras opciones de anotar.

Gómez venció al portero Odysseas Vlachodimos con un disparo potente y rasante que se coló junto al poste derecho, inalcanzable para el guardameta.

La Albirroja cifró las esperanzas en Enciso, su jugador más desequilibrante, para salir esporádicamente de su terreno en el primer tiempo, dominado claramente por el seleccionado local.

Fue precisamente Enciso el que propició su propia jugada de gol, a los 42, luego de recibir un pase de cabeza del atacante Tony Sanabria. Enciso limpió dos defensas y aplicó un zurdazo que por poco se perdió por encima del travesaño.

Paraguay pasó apuros en la primera fracción. Precisamente Diego Gómez cometió un craso error a los 5 minutos cuando, en posición defensiva, retrasó deficiente hacia su arco una pelota que cayó en poder del atacante Douvikas.

Este quiso hacerle un "sombrerito" al portero debutante de Paraguay, el uruguayo nacionalizado Gastón Olveira pero, en el achique, el balón salió por milímetros sobre el poste derecho.

Este intentó hacerle un "sombrerito" al portero debutante de Paraguay, el uruguayo nacionalizado Gastón Olveira, pero, ante su salida, el balón se fue por milímetros por un costado del poste derecho.

Konstantinos Karetzas, la joven promesa de 18 años del KRC Genk de Bélgica, hizo estragos en la defensa paraguaya en la primera fracción. A los 32 minutos se perdió una magnífica oportunidad al culminar una jugada originada por Douvikas.

En una jugada individual, Enciso eludió a tres defensas y remató cruzado, de izquierda a derecha y la pelota caprichosamente se fue afuera, a los 62.

A los 67, el DT Gustavo Alfaro ordenó la salida de Enciso y Grecia respiró más tranquilo.

Los dos técnicos realizaron desde entonces cambios masivos, nueve en total, que destiñeron las posibilidades de los equipos.

El DT Alfaro elogió la disposición de sus pupilos para actuar con determinación y advirtió que la Albirroja se prepara con seriedad para el Mundial donde deberá enfrentar al anfitrión Estados Unidos en el Grupo D, además de Australia y el ganador del duelo de repesca europea entre Turquía o Kosovo.

"Diego Gómez está aplomado, más maduro. Terminar como goleador en (la Copa de la Liga) Inglaterra, le fortalecen como jugador. Uno está feliz de tenerlo. El golazo que anotó fue en el día de su cumpleaños", comentó el seleccionador.

Alineaciones:

Grecia: Odisseas Vlachodimos - Lazaros Rota (Georgios Vagiannidis 76), Konstantinos Mavropanos (Panagiotis Retsos 83), Pantelis Hatzidiakos, Dimitrios Giannoulis (Konstantinos Tsimikas 76) - Konstantinos Karetsas (Georgios Masouras 61), Dimitrios Kourbelis (Nectarios Triantis 61), Anastasios Bakasetas (cap) (Giannis Konstantelias 61), Christos Mouzakitis (Christos Zafeiris 76), Christos Tzolis (Andrews Tetteh 61) - Anastasios Douvikas (Vangelis Pavlidis 86). DT: Ivan Jovanovic.

Paraguay: Gaston Olveira - Alan Benítez (Victor Velazquez 90+3), Gustavo Gomez (cap), Omar Alderete (Matias Galarza 60), Junior Alonso (Alexandro Maidana 79) - Damian Bobadilla (José Canale 60), Lucas Romero (Braian Ojeda 79), Diego Gomez (Mauricio Magalhães Prado 60) - Julio Enciso (Ramón Sosa Acosta 68), Arnaldo Sanabria (Alex Arce 79), Miguel Almiron (Gustavo Caballero 68). DT: Gustavo Alfaro.