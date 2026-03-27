Mundial 2025 | Uruguay empata con Inglaterra en Wembley partido amistoso internacional

La selección de Inglaterra es rival de Panamá en el Grupo L.

Londres, Reino Unido/Un gol de penal de Fede Valverde en el descuento (90+4) permitió a Uruguay empatar este viernes contra Inglaterra (1-1), en un amistoso en el estadio londinense de Wembley, preparatorio al Mundial para ambas selecciones.

Ben White, a nueve minutos del final (81), había permitido adelantarse a Inglaterra, pero el autor del tanto local hizo después un penal a Federico Viñas que transformó Valverde.

Uruguay, que debutará en el Mundial el 15 de junio ante Arabia Saudita, se tomó una pequeña revancha en el templo del fútbol inglés de la derrota en el amistoso de noviembre en Florida contra Estados Unidos (5-1).

En un partido que parecía condenado a un empate sin goles y que carecía de muchas ocasiones, llegó primero el tanto de White, tras un córner, en una jugada en la que Uruguay reclamó falta de Adam Wharton a José María Giménez.

Marcelo Bielsa incluyó en la alineación al guardameta Fernando Muslera, de 39 años, y al atacante Agustín Canobbio, de 27, que volvían a la selección.

Uruguay perdió al inicio del partido al lateral izquierdo Joaquín Piquerez, que tuvo que abandonar el césped en camilla tras una entrada de Noni Madueke. En su lugar entró Giménez en el minuto 16.

En esos primeros minutos, Inglaterra se hizo con la posesión sin crear grandes ocasiones.

Uruguay, mientras tanto, esperaba su oportunidad y su primera llegada clara llegó en el minuto 26 con un disparo desde fuera del área de Canobbio, que se fue muy alto.

Aficionados del Leeds United, club en el que Bielsa estuvo entre 2018 y 2022, acudieron a Wembley con pancartas de apoyo al entrenador argentino, que dejó un gran recuerdo en el club inglés.

Alineaciones:

Inglaterra: James Trafford - Tino Livramento, Fiyako Tomori (Ben White, 69), Harry Maguire, Djed Spence (Lewis Hall, 69) - James Garner (Kobbie Mainoo, 69), Jordan Henderson (Adam Wharton, 46) - Noni Madueke (Jarrod Bowen, 38), Phil Foden (Cole Palmer, 56), Marcus Rashford (Harvey Barnes, 69) - Dominic Solanke (Dominic Calvert-Lewin, 56). DT: Thomas Tuchel (GER)

Uruguay: Fernando Muslera - Guillermo Varela, Mathías Olivera (Juan Manuel Sanabria, 87), Ronald Araujo, Joaquín Piquerez (José María Giménez, 16) - Federico Valverde, Manuel Ugarte (Emiliano Martínez, 87), Giorgian De Arrascaeta (Darwin Núñez, 87) - Agustín Canobbio (Brian Rodríguez, 87), Rodrigo Aguirre (Federico Viñas, 64), Maximiliano Araujo (Facundo Pellistri, 64). DT: Marcelo Bielsa (ARG)

Árbitro: Sven Jablonski (Alemania).