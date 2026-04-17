Juegos Suramericanos de la Juventud 2026| Panamá suma dos medallas de bronce con Cerrud y Antadillas

Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 se viven a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La delegación de Panamá sumó dos nuevas medallas de bronce en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, gracias a destacadas actuaciones en las disciplinas de boxeo y natación, reafirmando así el crecimiento y proyección del deporte juvenil en el país.

En el cuadrilátero, la boxeadora panameña Ashley Cerrud se aseguró un lugar en el podio tras competir en la categoría de los 54 kilogramos. Cerrud enfrentó en semifinales a la brasileña Sabrina Lima en un combate que generó gran expectativa. Desde el inicio, la púgil canalera mostró determinación, aunque su rival impuso un ritmo intenso que fue inclinando la balanza a su favor.

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El enfrentamiento fue detenido en el segundo asalto por decisión del árbitro bajo la regla de RSC (Referee Stops Contest), tras considerar que la boxeadora panameña no se encontraba en condiciones óptimas para continuar. Con este resultado, Cerrud no logró avanzar a la final, pero aseguró la medalla de bronce, reconocimiento que premia su esfuerzo y desempeño a lo largo del torneo.

Este resultado representa un paso importante en la carrera de la joven atleta, quien ha venido consolidándose como una de las principales promesas del boxeo panameño en categorías juveniles. Su presencia en el podio también refleja el trabajo que se realiza en las bases del deporte nacional, especialmente en disciplinas de combate que históricamente han dado satisfacciones al país.

Antadillas sube al podio

Por otro lado, la natación también aportó alegrías a la delegación panameña. El nadador Raúl Antadillas logró subir al podio tras conquistar la medalla de bronce en la final de los 100 metros estilo pecho. Antadillas registró un tiempo de 1:03.56 minutos, suficiente para ubicarse entre los tres mejores de la prueba en una competencia de alto nivel.

La final fue sumamente reñida, con una diferencia mínima entre los competidores, lo que resalta aún más el mérito del panameño. Su actuación evidencia no solo su talento, sino también la disciplina y preparación que ha mantenido para llegar en óptimas condiciones a este certamen regional.

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El resultado de Antadillas confirma el avance de la natación panameña en escenarios internacionales, donde cada vez es más frecuente ver a sus representantes disputando finales y alcanzando posiciones de honor. Este logro también sirve como incentivo para las nuevas generaciones de nadadores que aspiran a representar al país en futuras competencias.

Con estas dos medallas de bronce, Panamá continúa sumando en el medallero general de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. Más allá de los resultados, la participación de los atletas panameños refleja el compromiso, la entrega y el espíritu competitivo que caracteriza a esta nueva generación deportiva.