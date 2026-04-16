Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 | Hazañas, nuevas marcas e historias destacadas

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Panamá/La natación de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 vivió una jornada inolvidable, marcada por el dominio absoluto de Brasil y la irrupción de nuevas figuras que comienzan a escribir su historia en el deporte continental.

En el Complejo Acuático del Centro de Alto Rendimiento Luis Carlos “Matador” Tejada, los récords suramericanos cayeron uno tras otro, dejando claro el alto nivel competitivo del certamen.

El gran protagonista fue el brasileño Davi Vallim, quien impuso un nuevo récord suramericano en los 50 metros dorso masculino con un tiempo de 25.86 segundos, dominando la prueba de principio a fin. Su actuación fue una muestra de potencia y técnica, consolidándose como una de las grandes promesas de la natación sudamericana.

A su vez, su compatriota Kauã Santos también dejó su huella al romper el récord suramericano en los 100 metros pecho, deteniendo el cronómetro en 1:01.66. El brasileño mostró una ejecución impecable, reafirmando el poderío de su país en las pruebas de estilo.

La fiesta brasileña continuó con Celso Ferreira, quien se sumó a la histórica jornada al establecer un nuevo récord suramericano en los 100 metros estilo libre. Su desempeño confirmó el dominio absoluto de Brasil en una de las pruebas más exigentes de la natación, consolidando a la delegación como la gran potencia en la piscina panameña.

Sin embargo, la jornada también tuvo protagonismo argentino. La nadadora Agostina Hein volvió a hacer historia al imponer un nuevo récord suramericano en los 200 metros combinados individual, con un tiempo de 2:11.94. La abanderada de Argentina dominó cada tramo de la prueba con autoridad, marcando diferencias desde el inicio y demostrando su jerarquía frente a sus rivales.

Con este registro, Hein no solo se quedó con la medalla de oro, sino que también consolidó su condición de favorita en el torneo, inscribiendo su nombre entre las grandes figuras de estos Juegos. Su actuación reafirma el gran momento que vive en su carrera y la proyecta como una de las nadadoras a seguir en el futuro del deporte sudamericano.

Así, entre récords y actuaciones memorables, la natación se convierte en uno de los grandes atractivos de Panamá 2026, con Brasil marcando el ritmo y nuevas estrellas emergiendo en cada jornada.

Con infromación de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026