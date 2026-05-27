Ciudad de Panamá/La recolección de basura en la ciudad de Panamá entra en una nueva etapa con la adjudicación de dos de los cuatro sectores en los que se dividió el servicio para mejorar la gestión de desechos. Ovil Moreno, administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), confirmó que los pliegos de esta licitación fueron diseñados con mayores exigencias: las empresas no solo recogerán las bolsas, sino que deberán barrer las áreas alrededor de los contenedores para evitar que los residuos queden regados.