Fallece Olmedo Sánchez, protagonista del documental panameño Antes que oscurezca

Hoy familiares, amigos y quienes conocieron su historia despiden a un hombre recordado por su ejemplo como esposo, padre y trabajador.

Con profundo pesar fue informado el fallecimiento de Olmedo Sánchez, campesino oriundo de Santo Domingo de Las Tablas, quien murió a los 93 años dejando el recuerdo de una vida marcada por el trabajo, la familia y la sencillez.

Olmedo fue descrito por quienes lo conocieron como un hombre trabajador y cercano, dedicado durante décadas al cuidado de los suyos y a las labores del campo.

Compartió más de 68 años de matrimonio con Astevia Belén Combe, su compañera de vida, con quien construyó una historia basada en el amor, el respeto y la compañía.

Juntos formaron una familia y dejan como legado a sus hijos Lelvis, Norman y Nelson Sánchez, quienes heredaron de él valores como la humildad, la entrega y el compromiso familiar.

Su historia trascendió el ámbito íntimo y llegó también a la pantalla. Olmedo Sánchez fue uno de los protagonistas del documental Antes que oscurezca, producción reconocida en Documental Panamá 2025, donde compartió parte de su vida y permitió que muchas personas conocieran su historia y la profundidad de sus vínculos familiares.

Su participación dejó una huella entre quienes vieron el documental, destacando por su cercanía, serenidad y nobleza.

Hoy familiares, amigos y quienes conocieron su historia despiden a un hombre recordado por su ejemplo como esposo, padre y trabajador.

Descanse en paz, Olmedo Sánchez.