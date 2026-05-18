Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este miércoles

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este miércoles 20 de mayo, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

MIÉRCOLES 20 DE MAYO

📍Veraguas

• Casa Comunal de Llano de la Cruz en Bisvalles, distrito de La Mesa

• Casa Comunal de La Raya de Santa María, distrito de Santiago

📍Herrera

• Casa Comunal de Peñas Chatas, distrito de Ocú

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Agrodistribuidora de Kankintú, distrito de Kankintú

📍Chiriquí

• Cancha Comunal de San Lorenzo cabecera, distrito de San Lorenzo

📍Panamá

• Antigua piquera de buses (calle 6ta) de Don Bosco, distrito de Panamá

📍Darién

• Cuadro de la comunidad de Puerto Lara en Zapallal, distrito de Santa Fe

📍Panamá Oeste

• Junta Comunal de Ciri de Los Sotos, en el distrito de Capira