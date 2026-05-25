Apagón afecta varios sectores de Chilibre, Cáceres y Colón

La incidencia en el sistema eléctrico afectó sectores de Chilibre, Cáceres y la provincia de Colón. El Metro de Panamá confirmó una interrupción temporal del servicio por una falla externa en el suministro de energía.

Una incidencia en el sistema eléctrico la tarde de este lunes provocó afectaciones en sectores de Chilibre, Cáceres y la provincia de Colón, así lo informó la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) mientras equipos técnicos realizaban verificaciones para determinar el origen del evento.

De acuerdo con la empresa, de manera preliminar, la situación estaría relacionada con las condiciones climáticas registradas en el área, aunque las causas aún se mantienen bajo investigación.

Según el reporte oficial, personal especializado fue desplegado para trabajar en el restablecimiento del servicio y minimizar el impacto en las zonas afectadas.

La interrupción también afectó al sistema de transporte masivo.

El Metro de Panamá informó la tarde de este lunes 25 de mayo que las operaciones en las líneas 1 y 2 fueron suspendidas durante aproximadamente 10 minutos debido a una “falla externa en el suministro eléctrico”.

Posteriormente, la entidad confirmó que ambas líneas retomaron su funcionamiento normal.

Aunque no se ha emitido un informe técnico definitivo, las autoridades indicaron que las primeras evaluaciones apuntan a que el incidente podría estar asociado a las condiciones meteorológicas registradas en la zona.

Clientes de diferentes partes de la ciudad reportaron la falta de fluido eléctrico, mientras que conductores agregaron que los semáforos estaban fuera de servicio, esperando que la solución pronto se solucione.

De igual manera, las personas reportaron falta de agua potable, aparentemente ligada a la incidencia eléctrica.