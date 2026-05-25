Mundial 2026 | Eduardo Anderson y su trayectoria en el fútbol internacional y la selección de Panamá

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Eduardo Anderson continúa consolidando su carrera internacional y actualmente vive una nueva experiencia en el fútbol europeo con el Baltika Kaliningrad.

El defensor panameño ha logrado abrirse camino gracias a su fortaleza física, seguridad en la marca y capacidad para adaptarse a distintos estilos de juego, convirtiéndose en una de las opciones defensivas de la Selección de Panamá.

Perfil de Eduardo Anderson

Nombre completo: Eduardo Anderson

Fecha de nacimiento: 31 de enero de 2001

31 de enero de 2001 Edad: 25 años

25 años Altura: 1,91 metros

1,91 metros Posición: Defensa central

Club actual: Baltika Kaliningrad

Baltika Kaliningrad Valor de mercado: 350 mil euros , según Transfermarkt

, según Transfermarkt Partidos con Panamá: 8 encuentros internacionales

Historial de clubes

Alianza FC 🇵🇦

🇵🇦 AD San Carlos 🇨🇷 (cesión)

🇨🇷 (cesión) Deportivo Saprissa 🇨🇷 (cesión)

🇨🇷 (cesión) Monagas SC 🇻🇪 (cesión)

🇻🇪 (cesión) Baltika Kaliningrad 🇷🇺

El zaguero canalero inició su carrera profesional en Alianza FC y posteriormente acumuló experiencia internacional en el fútbol de Costa Rica y Venezuela antes de dar el salto al balompié ruso. Su paso por clubes como Deportivo Saprissa y Monagas SC le permitió sumar minutos importantes y continuar su crecimiento competitivo.

En el entorno de la Selección de Panamá, Eduardo Anderson es considerado parte de la nueva generación de defensores con proyección internacional, dentro del proceso encabezado por Thomas Christiansen rumbo al Mundial 2026.