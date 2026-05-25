Mundial 2026 | Edgardo Fariña: El gigante panameño que conquista el fútbol ruso

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Panamá/Con 1.95 metros de altura y una presencia imponente en el área, Edgardo Fariña se ha convertido en uno de los defensores panameños con mayor proyección internacional.

A sus 24 años, este central derecho ha dado un salto cualitativo en su carrera al firmar con el FC Pari Nizhny Novgorod de la Premier League rusa, demostrando que el talento panameño puede brillar en ligas exigentes. Su trayectoria, marcada por cesiones estratégicas y una rápida adaptación a diferentes contextos futbolísticos, lo perfila como un jugador clave para el futuro de la selección de Panamá.

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Fariña comenzó su carrera en las divisiones menores del Plaza Amador, pero fue su paso por el CSD Municipal de Guatemala donde explotó su potencial, conquistando el título de liga y ganando experiencia internacional. Su rendimiento llamó la atención del FC Khimki ruso, donde continuó desarrollando su juego aéreo y salida limpia con el pie derecho. Ahora, en el Pari NN, tiene la oportunidad de consolidarse en una de las ligas más físicas de Europa, enfrentándose a delanteros de talla mundial.

Con 15 partidos internacionales con la selección panameña y un valor de mercado en ascenso, Fariña representa la nueva generación de defensores centroamericanos que buscan abrirse paso en el fútbol europeo. Su historia es un testimonio de perseverancia: desde las canchas modestas de Panamá hasta los estadios helados de Rusia, demostrando que con disciplina y ambición, los sueños no conocen límites.

Perfil de Edgardo Fariña

Datos Clave

Fecha de nacimiento: 19 de octubre de 2001 ( 24 años )

19 de octubre de 2001 ( ) Altura: 1.95 m

1.95 m Posición: Defensa central

Defensa central Pie: Derecho

Derecho Valor de mercado actual: 1.00 millón € (en ascenso)

(en ascenso) Club actual: FC Pari Nizhny Novgorod (Premier League rusa)

(Premier League rusa) Partidos internacionales/goles: 15 / 0

15 / 0 Palmarés:

Campeón de la Liga Nacional de Guatemala (CSD Municipal, 2023/24)

Trayectoria y Fichajes

2025/26:

Traspaso gratuito al FC Pari NN desde el Khimki (Rusia).

al desde el (Rusia). Valor de mercado: 1.00 millón €.

1.00 millón €. 2024/25:

Fichaje por el Khimki desde el Independiente de Panamá .

desde el . Valor de mercado: 800 mil €.

800 mil €. 2023/24:

Cesión al CSD Municipal (Guatemala), donde fue campeón de liga .

(Guatemala), donde fue . Valor de mercado: 150 mil €.

150 mil €. 2022/23:

Cesiones entre Independiente y Universitario en Panamá.

en Panamá. Inicios:

Formado en el Plaza Amador II y Atlético Nacional (Panamá).

Estilo de Juego