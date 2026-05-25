Mundial 2026 | Jiovany Ramos: Defensor panameño que supo aprovechar su momento

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Panamá/Con paso firme y consolidándose como una de las alternativas defensivas de la selección de Panamá, Jiovany Ramos continúa construyendo una carrera marcada por la regularidad y la experiencia internacional.

El defensor canalero ha logrado abrirse espacio en distintos clubes del continente gracias a su fortaleza física, juego aéreo y capacidad para liderar desde el fondo, características que lo han convertido en un jugador habitual en las convocatorias nacionales rumbo al Mundial 2026.

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Actualmente, el zaguero milita en Academia Puerto Cabello del fútbol venezolano, institución donde sigue sumando minutos y experiencia competitiva. A sus 29 años, Ramos vive una etapa importante de madurez futbolística, respaldado además por un valor de mercado estimado en 400 mil euros, según el portal especializado Transfermarkt.

Nacido el 26 de enero de 1997 en Ciudad de Panamá, Jiovany Ramos destaca por su imponente presencia defensiva. El central mide 1,89 metros y se desempeña principalmente como defensor central, aunque también puede ocupar otras posiciones en la línea defensiva cuando el equipo lo requiere.

A lo largo de su trayectoria, el panameño ha pasado por clubes como San Francisco FC, CA Independiente, Atlético Venezuela, Deportivo La Guaira, Deportivo Táchira y Alianza Lima, acumulando experiencia en torneos locales e internacionales. Su recorrido le ha permitido competir en ligas exigentes de Sudamérica y participar en competencias organizadas por Conmebol.

Con la selección absoluta de Selección de fútbol de Panamá, Ramos ya suma 20 partidos internacionales y ha marcado un gol, consolidándose como una pieza de respaldo importante dentro del esquema del técnico Thomas Christiansen. Su debut con la selección mayor se produjo en 2020 y desde entonces ha sido considerado en distintos procesos competitivos y amistosos internacionales.

Más allá de los números, Jiovany Ramos representa el perfil de futbolista panameño que ha sabido crecer fuera del país, adaptándose a distintos estilos de juego y manteniendo la constancia en el extranjero. Su actualidad en Venezuela y su presencia constante en el radar de la selección reflejan el valor de un defensor que continúa trabajando para mantenerse entre las opciones de Panamá de cara a los grandes retos internacionales.