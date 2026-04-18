TVMAX impulsa el futsal juvenil en Panamá lleno de talento intercolegial

El torneo dará inicio el próximo 24 de abril a las 6:00 p.m. en el gimnasio de la USMA.

Panamá/El futsal panameño da un paso firme hacia su desarrollo con el nacimiento del torneo FUTS5L con 5, una iniciativa que apuesta por el talento joven y que cuenta con el respaldo de TVMAX como aliado estratégico para impulsar esta disciplina en el país. Salvador Saldaña, gerente de deportes, recalcó el respaldo hacia el deporte nacional y de los talentos emergentes en el futsal, disciplina que ha dejando en alto a nuestro país.

El proyecto, liderado por el experimentado entrenador Porfirio Rebolledo —quien ha dirigido en múltiples ocasiones a la selección nacional de futsal y ha participado en dos mundiales de la FIFA—, busca llenar un vacío en el ámbito intercolegial. Así lo explicó Aldair Rebolledo, encargado de la parte administrativa del torneo, quien destacó la necesidad de generar más espacios competitivos para las nuevas generaciones.

“Este torneo nace con la intención de potenciar el futsal en Panamá, especialmente a nivel colegial, donde hacía falta este tipo de iniciativas”, señaló.

El campeonato contará con la participación de 10 equipos en la categoría masculina Sub-18 y cuatro en la rama femenina Sub-15, consolidando una base sólida de competencia juvenil.

En el apartado masculino competirán: Colegio Richard Neumann, Instituto José D. Moscote, Academia Bilingüe de San Lorenzo, Instituto Dr. Alfredo Cantón, Colegio Remón Cantera, Instituto Fermín Naudeau, Instituto Comercial Panamá, Escuela Artes y Oficios, Centro Educativo Monseñor Francisco Beckmann y Colegio Nuestra Señora de Bethlem.

Mientras que en la categoría femenina estarán presentes: Instituto José Dolores Moscote, Academia Bilingüe de San Lorenzo, Instituto Dr. Alfredo Cantón y Centro Educativo Monseñor Francisco Beckmann.

El torneo dará inicio el próximo 24 de abril a las 6:00 p.m. en el gimnasio de la USMA, con un formato competitivo que promete emoción desde la fase de grupos. En masculino, los equipos estarán divididos en dos grupos de cinco, avanzando los cuatro mejores a cuartos de final, seguido de semifinales y final. Por su parte, en femenino se disputará un grupo único, donde todos los equipos avanzarán directamente a semifinales, garantizando mayor participación.

Además del respaldo mediático de TVMAX, el torneo cuenta con importantes aliados como la marca española Joma Sports, encargada del equipamiento deportivo, y Minimed, que brindará cobertura médica durante la competencia.

Con esta propuesta, FUTS5L no solo abre una nueva vitrina para el futsal juvenil, sino que también reafirma el compromiso de distintos sectores por fortalecer el deporte nacional desde sus bases.