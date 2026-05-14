FUT5AL con 5 se prepara para una Jornada 4 decisiva en el inicio de la segunda ronda

Panamá/La emoción del futsal estudiantil alcanza un punto de ebullición este sábado 16 de mayo con la disputa de la Jornada 4 del torneo FUT5AL CON 5.

Los encuentros, que se llevarán a cabo en el Colegio Internacional de María Inmaculada a partir de las 2:30 p.m., marcarán el arranque de la segunda vuelta para las damas y enfrentamientos vitales para los varones que buscan la gloria.

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Duelo de titanes en la cima femenina En la categoría femenina, el Colegio Ms. Francisco Beckmann llega como líder indiscutible con 9 puntos y paso perfecto. Su gran arma ofensiva sigue siendo Johani Montilla, la máxima figura del torneo tras su histórica actuación de siete goles en la fecha pasada.

Su rival será la Academia Bilingüe de San Lorenzo, que ocupa el segundo lugar con 4 puntos y busca recortar distancias liderada por Yuliana Serrano y Johanna Trigueros. Por otro lado, el Instituto Dr. Alfredo Cantón (3 pts) se medirá al Instituto José Dolores Moscote (1 pt), en un duelo donde Cantón no puede permitirse perder terreno en la tabla.

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La batalla por el liderato masculino En la rama masculina, la situación en los dos grupos está al rojo vivo:

Grupo A: El líder Cantón (6 pts) tendrá jornada de descanso. Esto abre la puerta para que el invicto Comercial (4 pts) , con el goleador Abraham Baptiste , busque la cima frente al Colegio José A. Remón Cantera (3 pts) . Mientras tanto, el Moscote (4 pts) intentará aprovechar el empuje de David Arias contra un necesitado Colegio N.S. de Bethlem que aún no suma unidades.

El líder tendrá jornada de descanso. Esto abre la puerta para que el invicto , con el goleador , busque la cima frente al . Mientras tanto, el intentará aprovechar el empuje de contra un necesitado que aún no suma unidades. Grupo B: El debutante y líder Colegio Richard Neumann (6 pts), guiado por Jhomar Tejada, se enfrentará a Artes y Oficios con la meta de consolidar su primer puesto. En el otro choque estelar, el Beckmann (6 pts) buscará sacudirse la pérdida del liderato enfrentando al Instituto Fermín Naudeau (3 pts), que confía en el olfato goleador de Martín Samudio.

Esta cuarta jornada promete definir quiénes son los verdaderos aspirantes al título y quiénes deberán reaccionar antes de quedar rezagados en la competencia.

Con información del centro de prensa Fut5al 5.