Distracciones al volante y uso del celular disparan accidentes en David

El monitoreo de las cámaras también ha permitido identificar el uso del teléfono celular como una conducta recurrente entre quienes conducen por las calles de la ciudad.

Chiriquí, David/Tres personas perdieron la vida en accidentes de tránsito durante las últimas 48 horas en Chiriquí, una cifra que elevó a 29 el número de fallecidos por siniestros viales registrados este año en la provincia.

Mientras las estadísticas de mortalidad continúan en aumento, autoridades del Centro de Videovigilancia del Municipio de David advierten que las distracciones al volante se han convertido en uno de los principales factores detrás de los accidentes que ocurren diariamente en la zona urbana.

De acuerdo con los registros del centro, el distrito de David concentra la mayor cantidad de colisiones en la provincia, con un promedio que oscila entre 10 y 15 accidentes por día.

Carlos Arjona, del Centro de Videovigilancia del Municipio de David, señaló que gran parte de estos incidentes están relacionados con conductas evitables por parte de los conductores.

En la zona urbana de David, el problema son las distracciones; están habiendo muchos accidentes. Prácticamente tenemos una estadística aproximada de por día, prácticamente tenemos 10 colisiones, y todo eso se debe a distracciones”, expresó.

El monitoreo de las cámaras también ha permitido identificar el uso del teléfono celular como una conducta recurrente entre quienes conducen por las calles de la ciudad.

Otra de las cositas por ahí que estamos observando en las cámaras de vigilancia también es el índice de los teléfonos; también hay una gran cantidad de accidentes dentro de la zona urbana de David por causa de los teléfonos”, agregó.

Las autoridades recordaron que la imprudencia, el exceso de velocidad, el incumplimiento de las señales de tránsito y las distracciones continúan figurando entre las principales causas de accidentes en la provincia.

Las cifras reflejan una preocupación creciente para los organismos de seguridad vial, especialmente en David, donde cada día se registran múltiples colisiones que, en algunos casos, terminan con consecuencias fatales.

Con información de Demetrio Ábrego.