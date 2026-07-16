Sylvester Stallone: 'I Play Rocky' presenta el primer tráiler de la inspiradora historia del cine

La película tiene previsto su estreno en los cines durante noviembre de 2026 , con la promesa de mostrar el origen de una historia que redefinió el cine de superación.

El esperado primer tráiler de I Play Rocky ya fue presentado por Amazon MGM Studios, ofreciendo un adelanto de la historia que retrata los difíciles comienzos de Sylvester Stallone antes de alcanzar la fama con Rocky (1976), una de las películas más influyentes en la historia del cine. La producción biográfica explorará el camino del actor, guionista y creador del icónico boxeador Rocky Balboa, mostrando los obstáculos que enfrentó para defender su proyecto y convertirse en el protagonista de la cinta que transformó su carrera para siempre.

El largometraje tiene como protagonista a Anthony Ippolito, reconocido por su participación en The Offer, quien asume el desafío de interpretar a un joven Stallone durante la etapa más decisiva de su vida profesional. Tras la publicación del avance oficial, numerosos usuarios destacaron el notable trabajo de caracterización del actor, resaltando tanto su parecido físico con Stallone como la recreación de sus gestos, expresiones y particular forma de hablar.

El adelanto sitúa al espectador en una época en la que Stallone todavía luchaba por abrirse paso en Hollywood. En ese contexto, el aspirante a actor escribe un guion centrado en un boxeador desconocido llamado Rocky Balboa, convencido de que nadie más debía interpretar al personaje. Sin embargo, los estudios cinematográficos no compartían esa visión y buscaban adquirir el libreto para entregarlo a una figura consolidada de la industria.

Uno de los momentos más impactantes del tráiler refleja el rechazo que enfrentó el futuro ganador del reconocimiento mundial. Durante una reunión con productores recibe un duro comentario que resume el escepticismo de la época: “¿Estás delirando? No tienes el atractivo para ser una estrella de cine”. A esa crítica se suman cuestionamientos sobre su manera de hablar, reforzando la presión para que renunciara a protagonizar la película.

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Lejos de aceptar las condiciones impuestas, el personaje mantiene firme su convicción y responde con un discurso que representa el eje emocional de la producción. En una de las escenas centrales afirma: “Esta película trata sobre creer en uno mismo. Se trata de llegar hasta el final. Puse mi corazón y mi alma en estas páginas. Si no estoy dispuesto a cumplir con lo que escribí, ¿entonces para qué sirve? Así que, ¿confías en mí o no?”. Esa declaración resume la perseverancia que marcó el origen de uno de los mayores fenómenos cinematográficos de todos los tiempos.

La película también reconstruirá el entorno que hizo posible el nacimiento de Rocky. El elenco incorpora a Stephan James como Carl Weathers, recordado por interpretar a Apollo Creed; AnnaSophia Robb dará vida a Sasha Czack, primera esposa de Stallone; mientras que Matt Dillon interpretará a Frank Stallone Sr. El reparto se completa con Toby Kebbell, Tracy Letts, Jay Duplass y Robert Morgan.

Estrenada en 1976 bajo la dirección de John G. Avildsen, Rocky fue escrita y protagonizada por Sylvester Stallone con un presupuesto inferior al millón de dólares. Contra todos los pronósticos, la película se convirtió en un éxito mundial al recaudar cerca de 225 millones de dólares, consolidándose como una de las producciones más rentables y emblemáticas de su época.

El impacto del filme fue inmediato tanto en la taquilla como en la temporada de premios. La cinta obtuvo tres Premios Óscar, incluido el de Mejor Película, además de reconocer la dirección de Avildsen y el trabajo de montaje. Stallone también recibió nominaciones como Mejor Actor y Mejor Guion Original, impulsando una franquicia que posteriormente alcanzó seis películas de Rocky, tres entregas de Creed y una recaudación global cercana a los 1.900 millones de dólares.

Aunque Sylvester Stallone no participa en el desarrollo creativo de I Play Rocky, el actor expresó públicamente su respaldo al proyecto durante la filmación en 2025. A través de una publicación compartió una fotografía de Anthony Ippolito acompañada del mensaje: “Buena suerte para ellos. ¡Sigan golpeando!”.