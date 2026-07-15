Ariana Grande y Ricky Alvarez vuelven tras su ruptura; la cantante avanza nuevos proyectos

Las versiones sobre este acercamiento cobraron mayor fuerza después de que otra fuente revelara que Ricky Alvarez compartió con Ariana Grande y su familia el fin de semana del 4 de julio en Florida.

Ariana Grande vuelve a estar en el centro de la atención luego de que diversas fuentes cercanas aseguraran que ha retomado el contacto con su expareja [Ricky Alvarez] y antiguo integrante de su equipo de bailarines.

El acercamiento ocurre después de que la artista finalizara su relación con Ethan Slater y, según información difundida por la revista People, ambos han decidido reencontrarse sin apresurar el rumbo de su vínculo, priorizando la confianza y la cercanía que siempre los caracterizó.

De acuerdo con una persona cercana a la artista, la relación entre ambos se desarrolla con prudencia y sin expectativas inmediatas de formalizar un romance. “Ariana siempre ha considerado a Ricky un amigo. No le guarda rencor [desde su ruptura]. Ricky es confiable, digno de confianza y muy comprensivo. Ariana siente que puede ser ella misma con Ricky”. La misma fuente añadió que la intérprete valora especialmente el sentido del humor de Alvarez y la facilidad con la que ambos conectan en sus conversaciones cotidianas.

El informante también explicó que la cantante disfruta nuevamente de la presencia de su expareja en esta etapa de su vida, aunque ambos prefieren avanzar paso a paso. “No tienen intención de formalizar nada de inmediato, pero Ari está feliz de tenerlo de vuelta en su vida”. Esa decisión refleja la intención de fortalecer la relación desde la amistad y la confianza antes de plantear cualquier compromiso sentimental.

Las versiones sobre este acercamiento cobraron mayor fuerza después de que otra fuente revelara que Ricky Alvarez compartió con Ariana Grande y su familia el fin de semana del 4 de julio en Florida. El encuentro coincidió con un descanso dentro de la gira Eternal Sunshine, serie de conciertos con la que la artista continúa recorriendo diferentes ciudades y consolidando el éxito de su más reciente etapa musical.

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Sobre ese reencuentro, la fuente aseguró que la cantante disfruta rodearse de personas de confianza durante los momentos libres que le permite la agenda de presentaciones. “Se lo está pasando genial en la gira. Le encanta que sus amigos cercanos la acompañen en algunas partes de la gira. Ricky siempre ha sido un amigo y confidente, y Ariana realmente confía en él. Tiene una energía muy positiva, la hace reír y ella disfruta pasando tiempo con él”. Estas declaraciones alimentaron el interés del público sobre la naturaleza actual de la relación entre ambos.

La historia sentimental de Ariana Grande y Ricky Alvarez comenzó en 2015 y concluyó en 2016. Aunque tomaron caminos distintos, el nombre del bailarín permaneció presente en la trayectoria artística de la cantante. En 2018, la estrella incluyó una referencia a él en la canción Thank U, Next, donde repasó algunas de las relaciones más importantes de su vida junto a figuras como Big Sean, Pete Davidson y Mac Miller.

Con el paso del tiempo, la artista ha modificado en distintas ocasiones la línea dedicada a Alvarez durante sus conciertos. Primero interpretó “Escribí algunas canciones sobre Ricky, sé que él sigue respaldándome”, después cambió la frase por “Escribí algunas canciones sobre Ricky, y todavía suenan bastante bien”. Más recientemente, durante su presentación del 13 de julio en el Barclays Center de Brooklyn, coincidendo con el cumpleaños de Alvarez, sorprendió al cantar: “Escribí algunas canciones sobre Ricky, siempre encontramos el camino de regreso”.

Mientras continúan las especulaciones sobre el renovado vínculo entre ambos, Ariana Grande mantiene el foco en su carrera. La artista se acerca al ecuador de las 41 fechas programadas de la gira Eternal Sunshine y también prepara el lanzamiento de Petal, su esperado octavo álbum de estudio, previsto para finales de este mes, consolidando un momento decisivo dentro de su trayectoria musical.