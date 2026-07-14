Emiliano Aguilar protagoniza una pelea y rompe el silencio tras viralizarse la riña

El nombre del artista volvió a ocupar los principales titulares después de protagonizar una pelea durante la primera edición del festival, celebrado en el BMO Stadium de Los Ángeles, California.

El incidente, captado por varios asistentes y difundido rápidamente en redes sociales, mostró al cantante enfrentándose físicamente con otro hombre en una zona cercana a los camerinos, generando una ola de reacciones entre seguidores y usuarios de plataformas digitales.

Las imágenes comenzaron a circular pocas horas después del altercado y muestran cómo una discusión escaló en cuestión de segundos hasta convertirse en un intercambio de golpes. En medio del forcejeo, ambos terminaron en el suelo mientras varias personas observaban la escena e intentaban intervenir para detener la confrontación. Finalmente, integrantes del equipo de seguridad del festival lograron separar a los involucrados antes de que la situación alcanzara consecuencias mayores.

El episodio no tardó en convertirse en tendencia, especialmente porque ocurrió durante un evento que reunió a destacados exponentes del regional mexicano y los corridos, consolidándose como uno de los festivales más comentados del año. La presencia de artistas como Gerardo Ortiz, Santa Fe Klan, Régulo Caro, Snow Tha Product, Ohgeesy y Línea Personal contribuyó a que el incidente recibiera una amplia cobertura en redes sociales y medios especializados.

Ante la rápida difusión de los videos, Emiliano Aguilar decidió ofrecer su versión de los hechos mediante varias historias publicadas en su cuenta de Instagram. El hijo mayor de Pepe Aguilar aseguró que se encontraba en buen estado y explicó que el conflicto no surgió de manera espontánea, sino que respondía a una situación que, según afirmó, se había prolongado durante meses.

En su mensaje dirigido a sus seguidores expresó:“Qué onda, toda la gente que me apoya, los quiero un ching... Todo está bien, no pasó nada. La neta, una disculpa. Ese wey desde hace como un año me anda diciendo que me va a hacer algo, por fin se atrevió, le dimos en su madr como se tiene que hacer. Yo no me dejo de nadie”. Con estas declaraciones, el cantante sostuvo que el enfrentamiento tenía antecedentes y aprovechó para agradecer las muestras de apoyo recibidas tras la viralización del video.

Además de explicar su postura sobre la pelea, el intérprete afirmó que no permitirá sentirse intimidado por amenazas y reiteró que el incidente no afectó su estado de salud. Hasta el momento, ni los organizadores del BélicoFest ni el equipo del artista han emitido un comunicado oficial con información adicional sobre lo sucedido, mientras que tampoco se conoce públicamente la versión del otro participante en la riña.

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Aunque la pelea acaparó la atención inicial, otro detalle terminó generando una enorme repercusión en internet. Durante el forcejeo, la gorra que llevaba Emiliano salió despedida, dejando al descubierto una evidente pérdida de cabello en la parte superior de la cabeza. Ese momento fue ampliamente compartido por usuarios, quienes reaccionaron con memes, bromas y comentarios sobre su apariencia.

Lejos de mostrarse molesto por la situación, el cantante decidió responder con humor y hacer referencia al parecido físico con su padre. En otra publicación compartida en redes sociales comentó entre risas: “Lo único que me c*ga de esto que acaba de pasar es que estoy pelón como mi papá. Descubrieron mi secreto”, una declaración que rápidamente se volvió viral y generó miles de interacciones.

Este nuevo episodio vuelve a situar a Emiliano Aguilar en el centro de la conversación pública. En los últimos meses, el cantante ha protagonizado diversos titulares relacionados tanto con su carrera musical como con aspectos de su vida personal y familiar. La difusión del altercado en el BélicoFest, sumada a su reacción posterior en redes sociales, convirtió el incidente en uno de los temas más comentados del entretenimiento durante los últimos días.