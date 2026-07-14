Lola Índigo sufre inesperado incidente con su peluca durante un concierto

La actuación de la artista durante la popular fiesta Bresh celebrada en Ibiza dejó uno de los episodios más comentados del fin de semana.

La cantante Lola Índigo sorprendió al público de manera involuntaria cuando, en plena interpretación de El bachatón de la L, un enérgico movimiento hizo que su peluca saliera despedida sobre el escenario. Lejos de generar incomodidad, la artista reaccionó con absoluta naturalidad, transformando el percance en un fenómeno viral que rápidamente conquistó las redes sociales y reforzó su cercanía con los seguidores.

El incidente ocurrió mientras la intérprete desplegaba la intensidad habitual de sus coreografías. En cuestión de segundos, el accesorio terminó fuera de su lugar, provocando la sorpresa de los asistentes y de quienes compartían escenario con ella. Sin perder la compostura, la artista recogió la peluca entre sonrisas y caminó hacia la parte posterior de la cabina del DJ antes de continuar con el espectáculo, demostrando una vez más su experiencia sobre las tablas y su capacidad para manejar cualquier imprevisto en directo.

Horas después del concierto, Lola Índigo, nombre artístico de Mimi Doblas, decidió ser ella misma quien alimentara la conversación en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram publicó el vídeo del momento en tres versiones distintas, cada una con un enfoque diferente y cargado de humor. En la primera mantuvo el sonido original del concierto y acompañó la publicación con la frase “Anoche por fin hice mi wig reveal”, una expresión popular dentro de la cultura drag que hace referencia al instante en que alguien se retira la peluca como parte de una actuación.

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La cantante continuó explotando el lado más divertido del episodio con nuevas ediciones del vídeo. En una de ellas utilizó la canción Yo soy Hannah Montana, estableciendo un guiño a la conocida doble identidad del personaje interpretado por Miley Cyrus. En otra publicación recurrió al tema Wigs, de City Girls, reforzando el tono desenfadado con el que decidió afrontar la situación. La estrategia no tardó en generar miles de interacciones y comentarios celebrando su espontaneidad.

Además de compartir las imágenes, la artista publicó un mensaje en el que reflejaba la mezcla de emociones vividas tras el accidente. Con una expresión que combinaba incredulidad, vergüenza y muchas ganas de reír, dejó claro que el episodio no había empañado la actuación. Al contrario, supo convertir un instante inesperado en un contenido cercano que fortaleció la conexión con su comunidad digital y mostró una faceta auténtica muy valorada por sus seguidores.

La relación de Lola Índigo con las fiestas Bresh también ayuda a explicar la tranquilidad con la que afrontó el momento. La cantante ha participado en numerosos eventos organizados por esta marca en diferentes ciudades, consolidando una presencia habitual en este tipo de celebraciones musicales. Esa familiaridad, unida a su amplia trayectoria en escenarios, facilitó una respuesta relajada que evitó dramatizar lo sucedido y mantuvo intacta la energía del espectáculo.

Mientras el vídeo continúa acumulando reproducciones y compartidos, la artista mantiene su agenda de conciertos para las próximas semanas. El 24 de julio actuará en el Share Festival de Barcelona, antes de continuar con presentaciones previstas en Huelva el 7 de agosto, Fuengirola el 14 de agosto, Chiclana de la Frontera el 15 de agosto y Alcalá de Henares el 5 de septiembre, donde pondrá el broche final a su intensa gira de verano.