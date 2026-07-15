¡Irreconocible! Tom Cruise sorprende con una radical transformación en el tráiler de 'Digger'

El actor dejó sin palabras a los seguidores del cine tras la publicación del primer adelanto la nueva producción dirigida por Alejandro González Iñárritu .

El avance revela una transformación física inédita del actor Tom Cruise, quien abandona por completo su imagen habitual para interpretar a un poderoso magnate petrolero cuya empresa provoca una crisis ambiental con consecuencias de alcance mundial.

La cinta, distribuida por Warner Bros. y con estreno previsto para el 1 de octubre, marca la primera colaboración entre el actor estadounidense y el cineasta mexicano. En esta comedia negra, Cruise da vida a Digger Rockwell, un multimillonario del sur de Estados Unidos que aparece con cabello blanco escaso, una prominente barriga y un marcado acento sureño, una caracterización que lo hace prácticamente irreconocible.

Dentro de la historia, el personaje es presentado como “el hombre más poderoso del mundo”. Sin embargo, las decisiones de su compañía desencadenan un desastre ecológico en Groenlandia tras acelerar el deshielo de un glaciar, situación que termina poniendo al planeta al borde de una crisis internacional con riesgo de conflicto nuclear.

Durante un evento organizado en los estudios de Warner Bros. en Los Ángeles, Tom Cruise explicó que el proyecto representó uno de los mayores desafíos de su carrera. Frente a periodistas, críticos y seguidores del cine declaró: “Nunca había tenido algo que pudiera desafiarme de esta manera, y Alejandro tampoco”.

El actor también habló sobre el proceso creativo detrás de la construcción de Digger Rockwell y recordó que, a lo largo de su trayectoria, siempre ha buscado diferenciar a cada uno de sus personajes mediante elementos físicos y emocionales. “Ya sea Les Grossman [en Una guerra de película] o Entrevista con el vampiro, Colateral o Negocios riesgosos, siempre me pregunto: ‘¿Cómo comunico esto?’. La fisicalidad, el maquillaje, eso es algo que uno descubre”.

Cruise explicó que Alejandro González Iñárritu le mostró únicamente una imagen para describir el aspecto que imaginaba para el protagonista. Según recordó, no hicieron falta mayores explicaciones para comprender la personalidad del personaje. Al observar aquella referencia visual, su reacción fue inmediata: “Este tipo tiene pelotas”.

El primer tráiler también presenta a John Goodman en el papel de un presidente de Estados Unidos con problemas de salud que exige a Rockwell asumir la responsabilidad por la catástrofe provocada. Durante una de las escenas afirma: “Digger nos metió en este lío y Digger nos va a sacar”., mientras se revela que la solución podría requerir una inversión de hasta 18 billones de dólares.

La producción reúne además a un destacado reparto integrado por Riz Ahmed, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde y Emma D'Arcy, consolidando uno de los elencos más llamativos del año para la industria cinematográfica.

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Digger representa el regreso de Alejandro González Iñárritu al cine en inglés desde el estreno de El renacido en 2015. La colaboración con Cruise, sin embargo, comenzó a gestarse mucho antes. El actor fue uno de los primeros espectadores de Amores Perros antes de su presentación en el Festival de Cannes del año 2000 y, desde entonces, manifestó su interés por trabajar junto al realizador mexicano.

El guion fue desarrollado en 2023 por Iñárritu junto con Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris y Sabina Berman, mientras que el rodaje se llevó a cabo durante seis meses en el Reino Unido utilizando tecnología VistaVision, un formato de 35 milímetros que ofrece una resolución superior y que había caído prácticamente en desuso desde la década de 1960.

Aunque no pudo asistir al evento de lanzamiento porque continuaba supervisando la mezcla de sonido en el Reino Unido, el director participó mediante un mensaje en video. Allí explicó: “Me tomó diez años hacer esta película porque no buscaba una historia. Buscaba la manera correcta de contarla”. Sobre la elección del protagonista añadió: “Preguntar por qué elegí a Tom para interpretar a Digger es como preguntarle a alguien por qué bebe agua cuando tiene sed. Porque es lo que necesitas”. Cruise respondió destacando la magnitud del reto interpretativo con otra reflexión: “Me tomó 40 años convertirme en este personaje”.