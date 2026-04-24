Buscan a ciudadano colombiano por tentativa de femicidio ocurrida en San Miguelito

El hecho por el cual se le investiga tuvo lugar el pasado 22 de abril de 2026, en el sector La Tableñita, vereda El Palón, corregimiento de Belisario Frías.

San Miguelito, Panamá/Las autoridades panameñas mantienen activa la búsqueda de un hombre señalado por su presunta vinculación en un caso de tentativa de femicidio ocurrido esta semana en el distrito de San Miguelito.

Se trata del ciudadano colombiano Nilson Sinisterra Quiñones, identificado con pasaporte No. AU721854, quien es requerido por el delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de femicidio en grado de tentativa, según informó la Procuraduría General de la Nación a través de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de San Miguelito.

El hecho por el cual se le investiga tuvo lugar el pasado 22 de abril de 2026, en el sector La Tableñita, vereda El Palón, corregimiento de Belisario Frías. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre las circunstancias del suceso ni el estado de la víctima.

Las entidades de investigación han solicitado el apoyo de la ciudadanía para ubicar al sospechoso. Cualquier información sobre su paradero puede ser comunicada a los teléfonos 507-3378 y 507-3321 de la Sección Especializada de Homicidios/Femicidios de la Fiscalía Regional de San Miguelito. También están habilitadas las líneas 104, 524-2518 y 524-2528 de la Dirección de Investigación Judicial; 511-9339 y 511-9309 de la Dirección de Inteligencia Policial; así como el 507-3312 de la Sección de Atención Primaria de la misma fiscalía.

El caso se suma a la preocupación persistente por la violencia de género en el país, mientras las autoridades reiteran el llamado a colaborar con información que permita avanzar en la captura del requerido.