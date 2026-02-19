Corredor de las Playas: Anuncian cierre parcial temporal en la Panamericana por trabajos de evaluación

El MOP aseguró que el área contará con señalización preventiva y personal de seguridad vial , y exhortó a los conductores a respetar las indicaciones y señalización en sitio para garantizar una circulación segura durante las labores.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que, como parte del proyecto “Ampliación del Corredor de las Playas, tramo CPA El Espino – Sajalices y Variante Campana”, se llevarán a cabo trabajos de evaluación técnica de la vía que requerirán un cierre parcial temporal en ambos sentidos de circulación.

Los trabajos se realizarán del viernes 20 de febrero al jueves 5 de marzo de 2026, en horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., de lunes a viernes, manteniéndose un carril habilitado por cada sentido de circulación para minimizar las afectaciones al tránsito.

La intervención se llevará a cabo en la Vía Panamericana, en el tramo comprendido entre El Nazareno–El Espino y Sajalices, después del autódromo, aproximadamente del km 0 al km 19.

El MOP aseguró que el área contará con señalización preventiva y personal de seguridad vial, y exhortó a los conductores a respetar las indicaciones y señalización en sitio para garantizar una circulación segura durante las labores.

La institución agradeció la comprensión de la ciudadanía y pidió disculpas por los posibles inconvenientes que estas actividades puedan generar.

