Mitradel realizó más de mil inspecciones laborales durante enero

De este total de inspecciones realizadas a lo largo del país, 510 fueron en materia laboral, 250 en el plano de seguridad y salud ocupacional, 210 de trabajo infantil y 138 de migración laboral.

Con el objetivo de garantizar el estricto cumplimiento de las normas en materia de salud ocupacional, seguridad laboral, erradicación del trabajo infantil y control de la migración laboral, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), a través de la Dirección Nacional de Inspección, efectuó un total de 1,108 inspecciones a nivel nacional durante el mes de enero.

Del total de inspecciones realizadas en todo el país, 510 correspondieron a verificaciones en materia laboral, 250 a seguridad y salud ocupacional, 210 a la erradicación del trabajo infantil y 138 a procesos relacionados con la migración laboral.

🔗Puedes leer: Más de 200 jóvenes se capacitarán como operadores de plantas potabilizadoras a partir del lunes

Durante las jornadas de inspección en materia de migración laboral, las autoridades detectaron a 99 extranjeros laborando sin los permisos correspondientes, de los cuales 61 eran hombres y 38 mujeres.

Como resultado de estas irregularidades, 51 expedientes fueron remitidos para la aplicación de las sanciones correspondientes.

El Mitradel reiteró que continuará desarrollando operativos de inspección de manera permanente, con el fin de asegurar el respeto a los derechos laborales y el cumplimiento de la normativa vigente en beneficio de los trabajadores y del orden laboral en el país.