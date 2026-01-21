Más de 200 jóvenes se capacitarán como operadores de plantas potabilizadoras a partir del lunes

Esta es la primera vez que se desarrolla un programa de este tipo enfocado específicamente en formar operadores para el Idaan, y se espera que el modelo pueda ampliarse en el futuro.

Ciudad de Panamá, Panamá/Ante el creciente desafío de garantizar el suministro de agua potable a nivel nacional, la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) iniciará un programa de capacitación dirigido a 250 jóvenes, quienes serán formados como operadores de plantas de tratamiento de agua potable que administra el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

El programa arrancará el próximo 26 de enero y forma parte de un convenio interinstitucional entre el Idaan, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) y la UTP, con el objetivo de fortalecer el recurso humano responsable de operar más de 50 plantas potabilizadoras que existen en el país, tanto en la capital como en el interior.

Erick Vallester, coordinador del proyecto por parte de la UTP, explicó que la capacitación tendrá una duración de tres meses, con un total de 240 horas de formación teórica y práctica. Los participantes recibirán conocimientos sobre el ciclo hidrológico, la calidad del agua —en sus componentes físicos, químicos y bacteriológicos— y los procesos técnicos propios de una planta potabilizadora, como la sedimentación y la floculación.

“El objetivo es que los estudiantes no solo comprendan la teoría, sino que también practiquen directamente dentro de las plantas de tratamiento”, señaló Vallester, quien destacó que muchos de los participantes residen cerca de las instalaciones donde posteriormente podrían laborar.

Los aspirantes fueron seleccionados por Mitradel, mientras que la UTP está a cargo del proceso de formación académica. El perfil de los estudiantes incluye haber cursado bachiller en ciencias, contar con conocimientos básicos de química y microbiología, y vivir en zonas cercanas a las plantas de tratamiento.

De acuerdo con Vallester, esta es la primera vez que se desarrolla un programa de este tipo enfocado específicamente en formar operadores para el Idaan, y se espera que el modelo pueda ampliarse en el futuro, incluyendo la capacitación de personal para plantas de tratamiento de aguas residuales, cuya demanda va en aumento.

Desde la Universidad Tecnológica, el proyecto representa tanto un reto como un motivo de orgullo institucional. “Estamos formando a quienes serán los guardianes del recurso más vital que tenemos: el agua potable”, afirmó Vallester.

Las clases se desarrollarán en los laboratorios docentes de la UTP, que cuentan con equipos especializados para garantizar que los participantes lleguen a las plantas con una base técnica sólida, contribuyendo así a mejorar la operación y sostenibilidad del sistema de agua potable en el país.

