¡Cuidado con el sol! Alerta por radiación UV extrema en Panamá: Imhpa emite aviso de vigilancia

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia por índices de radiación UV-B elevados a extremos, vigente desde hoy a las 12:00 p.m. hasta el 24 de enero a las 11:59 p.m. La advertencia se basa en datos satelitales de Copernicus y NOAA que muestran niveles de radiación solar peligrosamente altos en gran parte del país.

¿Qué significa esto para la población?

Durante los próximos días, se esperan condiciones atmosféricas estables, con poca nubosidad y ambiente seco, lo que favorece una mayor incidencia de rayos solares. La exposición, incluso por cortos periodos, puede provocar ardor, irritación y quemaduras en la piel.

📍 Áreas bajo vigilancia

Vertiente del Caribe : Bocas del Toro, Comarca Ngäbe Buglé, Veraguas Norte, Colón y Guna Yala.

: Bocas del Toro, Comarca Ngäbe Buglé, Veraguas Norte, Colón y Guna Yala. Vertiente del Pacífico: Chiriquí, Veraguas Centro y Sur, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién y Comarca Emberá Wounaan.

🔴 Índices UV-B y nivel de riesgo

Moderado (3–5) a extremo (+11)

Muy alto (8–10) a extremo (+11)

🛡️ Recomendaciones

Evitar exposición directa al sol entre 10 a.m. y 4 p.m.

Usar protector solar de amplio espectro (FPS 50+)

Vestir ropa ligera que cubra brazos y piernas

Utilizar sombreros de ala ancha y gafas con protección UV

Este aviso fue emitido por el pronosticador Rafael Morán del Imhpa. Las autoridades instan a la población a tomar precauciones y protegerse ante el aumento de radiación solar.