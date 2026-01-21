Crece el uso de la alerta Amber: 77% de los padres recurren al sistema para buscar a sus hijos

De acuerdo con el análisis del sistema, más del 50% de los casos corresponde a evasiones voluntarias del hogar , principalmente en adolescentes, motivadas por factores emocionales, psicológicos o disciplinarios.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Sistema Nacional de Alerta Amber ha demostrado ser una herramienta efectiva para la localización de niños, niñas y adolescentes desaparecidos en el país, al lograr que más del 90% de los menores reportados hayan sido ubicados, según cifras oficiales correspondientes al balance del año 2025.

Así lo informó la subcomisionada del Sistema Nacional de Alerta Amber, Sumilexy Miller, quien explicó que la implementación de la Ley 469 y la activación temprana han fortalecido la respuesta institucional y la participación ciudadana frente a estos casos.

Miller destacó que uno de los avances más significativos ha sido el aumento en la decisión de los padres de solicitar la alerta Amber de forma inmediata. Antes de octubre, solo el 44% de los padres pedía la activación del sistema junto con la denuncia; actualmente, esa cifra asciende al 77%.

Gracias a esta respuesta más oportuna, cerca del 60% de los menores es ubicado en las primeras 24 a 48 horas, un periodo considerado crucial debido a la vulnerabilidad de esta población. No obstante, las autoridades advierten que aún persiste un retraso preocupante: solo dos de cada diez padres presentan la denuncia dentro de las primeras 24 horas, mientras que el resto espera uno o varios días.

“La alerta debe activarse cuando el padre o tutor desconoce dónde está el niño. Cada segundo fuera del entorno familiar implica un riesgo”, subrayó Miller.

Puedes leer: Vecinos del norte de la capital exigen el cese de detonaciones por daños y riesgos a la salud

¿Qué hacer ante una desaparición?

Las autoridades reiteran que no es necesario esperar 24 horas para denunciar la desaparición de un menor. La Ley 469 permite que los padres o tutores acudan de inmediato a cualquier estación de la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Servicio Nacional de Fronteras o el Servicio Nacional Aeronaval.

El único requisito indispensable es presentar una foto reciente del menor, junto con datos básicos como edad, contextura y características físicas, información que se utiliza para la ficha de búsqueda difundida a la ciudadanía.

Principales causas de desaparición

De acuerdo con el análisis del sistema, más del 50% de los casos corresponde a evasiones voluntarias del hogar, principalmente en adolescentes, motivadas por factores emocionales, psicológicos o disciplinarios. Estos casos, aunque no siempre permanentes, requieren atención inmediata.

Otro porcentaje significativo —entre el 10% y el 15%— está relacionado con sustracciones, especialmente en niños pequeños, muchas veces cometidas por personas cercanas como familiares o conocidos sin la debida autorización legal.

Los extravíos, en cambio, son poco frecuentes. Miller señaló que recientemente se registró un caso aislado que fue resuelto en pocas horas gracias a la activación del sistema y la colaboración ciudadana.

Puedes leer: Concurso General de Becas del Ifarhu supera las 140 mil inscripciones, el plazo es hasta el 23 de enero

Riesgos digitales y llamado a la prevención

Aunque hasta el momento no se han registrado casos vinculados directamente a redes criminales a través de internet, las autoridades hicieron un llamado a los padres a reforzar la supervisión del uso de redes sociales, especialmente en adolescentes.

“Hoy la presencia parental no solo es física, también debe ser digital. Cuanta más información personal se comparte en redes, mayor es la vulnerabilidad”, advirtió Miller.

Finalmente, la subcomisionada reiteró el llamado a los padres para que, una vez que el menor regrese a casa, informen a las autoridades y se cierre formalmente el proceso de búsqueda, garantizando así la correcta actualización del sistema y la confianza ciudadana.