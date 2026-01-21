Vecinos del norte de la capital exigen el cese de detonaciones por daños y riesgos a la salud

Los residentes aseguran que las detonaciones se realizan en horarios que afectan gravemente la vida diaria de la comunidad.

Ciudad de Panamá, Panamá/Residentes de varias comunidades del norte de la ciudad capital alzaron nuevamente su voz para exigir a las autoridades el cese inmediato de las detonaciones o explosiones que, aseguran, se realizan desde hace más de dos años en un proyecto inmobiliario cercano y que ya han provocado daños estructurales en viviendas, afectaciones a la salud y un clima constante de temor.

Los moradores del PH Vistas del Rocío, junto a comunidades aledañas como Princesa de Gales, Villa Alegría, La Alhambra y Villa Zaita, denunciaron que las explosiones —atribuidas a trabajos realizados por una empresa vinculada a un proyecto inmobiliario en el área— se han mantenido de forma recurrente durante dos años y tres meses, pese a las múltiples denuncias presentadas ante distintas instancias.

“Lo primero que estamos pidiendo es que paren las voladuras. Nosotros no tenemos tiempo para esperar procesos largos; somos los que estamos sufriendo las consecuencias”, expresó uno de los vecinos afectados, quien participó en una reciente visita de las autoridades al sector.

Los residentes aseguran que las detonaciones se realizan en horarios que afectan gravemente la vida diaria de la comunidad, incluyendo a niños, adultos mayores, personas enfermas y trabajadores nocturnos. Además, afirman que cada vez las explosiones son más fuertes y cercanas, incrementando el riesgo.

Uno de los principales temores de los vecinos es que los edificios del PH Vistas del Rocío cuentan con sistemas de gas, lo que, sumado a las vibraciones constantes, podría derivar en una tragedia. Señalan que ya existen grietas y fisuras dentro de los apartamentos y exigen inspecciones urgentes por parte del Cuerpo de Bomberos, así como pruebas de hermeticidad para descartar fugas.

“Esto puede costar vidas. No estamos hablando solo de daños materiales, estamos hablando de seguridad humana. Por eso insistimos en que las explosiones deben detenerse”, manifestó otro residente.

Los afectados también cuestionan la falta de información sobre los permisos ambientales, estudios de impacto ambiental y la póliza de responsabilidad civil del proyecto, documentos que aseguran haber solicitado formalmente sin obtener respuesta hasta la fecha. Muchos vecinos indican que han tenido que asumir de su propio bolsillo los gastos de reparación en sus viviendas, sin recibir compensación alguna.

En este contexto, la Procuraduría General de la Nación informó el lunes 19 de enero que inició una investigación de oficio a través de la Fiscalía Superior de Ambiente, tras una denuncia presentada por residentes de estas comunidades y difundida por un medio de comunicación social. Según el comunicado oficial, la denuncia está relacionada con presuntas explosiones realizadas por una empresa que opera en el área.

Aunque los vecinos reconocen la apertura de la investigación como un primer paso, insisten en que no es suficiente si las detonaciones continúan mientras se desarrollan los procesos legales.

“El llamado es claro: que no se quede solo en investigación y que se ordene de inmediato un alto a las explosiones”, reiteraron los residentes, quienes esperan una respuesta concreta y urgente de las autoridades competentes.

Con información de Heady Leane Morán