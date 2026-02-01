Mitradel inspecciona permisos de trabajo durante la Feria Internacional de La Chorrera

En comparación con años anteriores, durante la presente edición 2026 de la Feria, se evidenció un incremento significativo de la participación de mano de obra panameña .

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), a través de su regional de Panamá Oeste, realizó recorridos de inspección laboral en la Feria Internacional de La Chorrera, como parte de las acciones de vigilancia y cumplimiento de la legislación laboral vigente en actividades comerciales de carácter temporal.

Las inspecciones laborales del Mitradel se desarrollaron en coordinación con el Departamento de Inspección y la Secretaría Judicial, con el objetivo de verificar que empleadores y trabajadores contaran con los permisos de trabajo exigidos por la ley. Durante las diligencias, se constató que los trabajadores extranjeros presentes en el recinto ferial mantenían su documentación migratoria en regla y debidamente actualizada, conforme a la normativa panameña.

Además de las verificaciones, los inspectores del Mitradel ofrecieron orientación preventiva a comerciantes y trabajadores sobre las obligaciones que establece la normativa laboral, promoviendo el respeto a los derechos laborales, el cumplimiento de las disposiciones legales y la correcta aplicación de las normas que rigen este tipo de eventos temporales.

Aumento del empleo panameño en 2026

El Ministerio destacó que, en comparación con años anteriores, durante la edición 2026 de la Feria Internacional de La Chorrera se evidenció un incremento significativo de la participación de mano de obra panameña, lo que contribuye al fortalecimiento del empleo local y dinamiza la economía de Panamá Oeste.

Compromiso con el trabajo digno

El Mitradel reiteró su compromiso de continuar ejecutando inspecciones laborales y acciones de orientación, con el propósito de garantizar entornos de trabajo justos, ordenados y en estricto apego a la legislación laboral panameña, tanto en ferias como en otras actividades económicas temporales a nivel nacional.