Empleos en Panamá: Ministerio de Trabajo publica nuevas vacantes disponibles
Los interesados en estas y otras vacantes deben acceder al portal oficial empleospanama.gob.pa, donde podrán registrar su hoja de vida y aplicar directamente a las posiciones.
Ciudad de Panamá/El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) reafirma su compromiso con la dinamización del mercado laboral panameño. A través de su plataforma digital Empleos Panamá, la institución continúa habilitando semanalmente nuevas ofertas de empleo, facilitando la conexión directa entre el talento humano y las empresas del sector privado.
Las vacantes se distribuyen en diversas provincias y abarcan áreas tecnológicas, industriales y de servicios, reflejando la variedad de sectores que actualmente demandan mano de obra calificada.
A continuación, presentamos un desglose de las vacantes más recientes disponibles en las principales provincias:
Provincia de Panamá
La capital concentra una oferta diversa que abarca sectores técnicos, administrativos y comerciales:
- Contabilidad: Asistentes contables (conocimiento en Peachtree y ciclo completo) y asistente de servicios generales.
- Técnicos y logística Especialistas en aduanas, técnicos de refrigeración y aires acondicionados, y conductores de camión (licencia tipo F).
- Educación y ventas: Supervisor educativo, coordinador nacional de comercialización y mercadeo, y vendedoras.
- Operativos: Ayudantes generales, ayudantes de cocina (carnés de salud vigentes) y gestores de cobro.
Panamá Oeste
El sector industrial y logístico lidera las solicitudes en esta zona:
- Supervisor de Control de Calidad: Perfiles en Ingeniería Industrial, Química o Seguridad Alimentaria.
- Vendedor en ruta Específicamente para el sector de repuestos (requiere licencia de conducir).
- Ayudante general de planta Para soporte en producción y embalaje.
Colón
- Asesora comercial: Enfocada en la gestión de promoción y seguimiento de ventas.
Los interesados pueden postularse directamente a través de la plataforma www.empleospanama.gob.pa, donde semanalmente se actualizan las vacantes disponibles en todo el país.