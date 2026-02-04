Empleos en Panamá: Ministerio de Trabajo publica nuevas vacantes disponibles

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) reafirma su compromiso con la dinamización del mercado laboral panameño. A través de su plataforma digital Empleos Panamá, la institución continúa habilitando semanalmente nuevas ofertas de empleo, facilitando la conexión directa entre el talento humano y las empresas del sector privado.

Las vacantes se distribuyen en diversas provincias y abarcan áreas tecnológicas, industriales y de servicios, reflejando la variedad de sectores que actualmente demandan mano de obra calificada.

A continuación, presentamos un desglose de las vacantes más recientes disponibles en las principales provincias:

Provincia de Panamá

La capital concentra una oferta diversa que abarca sectores técnicos, administrativos y comerciales:

Contabilidad: Asistentes contables (conocimiento en Peachtree y ciclo completo) y asistente de servicios generales.

Asistentes contables (conocimiento en Peachtree y ciclo completo) y asistente de servicios generales. Técnicos y logística Especialistas en aduanas, técnicos de refrigeración y aires acondicionados, y conductores de camión (licencia tipo F).

Especialistas en aduanas, técnicos de refrigeración y aires acondicionados, y conductores de camión (licencia tipo F). Educación y ventas: Supervisor educativo, coordinador nacional de comercialización y mercadeo, y vendedoras.

Supervisor educativo, coordinador nacional de comercialización y mercadeo, y vendedoras. Operativos: Ayudantes generales, ayudantes de cocina (carnés de salud vigentes) y gestores de cobro.

Panamá Oeste

El sector industrial y logístico lidera las solicitudes en esta zona:

Supervisor de Control de Calidad: Perfiles en Ingeniería Industrial, Química o Seguridad Alimentaria.

Perfiles en Ingeniería Industrial, Química o Seguridad Alimentaria. Vendedor en ruta Específicamente para el sector de repuestos (requiere licencia de conducir).

Específicamente para el sector de repuestos (requiere licencia de conducir). Ayudante general de planta Para soporte en producción y embalaje.

Colón

Asesora comercial: Enfocada en la gestión de promoción y seguimiento de ventas.

Los interesados pueden postularse directamente a través de la plataforma www.empleospanama.gob.pa, donde semanalmente se actualizan las vacantes disponibles en todo el país.