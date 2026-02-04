Empleos en Panamá: Ministerio de Trabajo publica nuevas vacantes disponibles

Los interesados en estas y otras vacantes deben acceder al portal oficial empleospanama.gob.pa, donde podrán registrar su hoja de vida y aplicar directamente a las posiciones.

Profesionales de la contabilidad en Panamá retornarán a sus labores desde el 29 de junio. Foto/Archivo
Empleos para área de contabilidad. / Foto cortesía: Pixabay
Danna Durán - Periodista
04 de febrero 2026 - 16:32

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) reafirma su compromiso con la dinamización del mercado laboral panameño. A través de su plataforma digital Empleos Panamá, la institución continúa habilitando semanalmente nuevas ofertas de empleo, facilitando la conexión directa entre el talento humano y las empresas del sector privado.

Las vacantes se distribuyen en diversas provincias y abarcan áreas tecnológicas, industriales y de servicios, reflejando la variedad de sectores que actualmente demandan mano de obra calificada.

A continuación, presentamos un desglose de las vacantes más recientes disponibles en las principales provincias:

Provincia de Panamá

La capital concentra una oferta diversa que abarca sectores técnicos, administrativos y comerciales:

  • Contabilidad: Asistentes contables (conocimiento en Peachtree y ciclo completo) y asistente de servicios generales.
  • Técnicos y logística Especialistas en aduanas, técnicos de refrigeración y aires acondicionados, y conductores de camión (licencia tipo F).
  • Educación y ventas: Supervisor educativo, coordinador nacional de comercialización y mercadeo, y vendedoras.
  • Operativos: Ayudantes generales, ayudantes de cocina (carnés de salud vigentes) y gestores de cobro.

Panamá Oeste

El sector industrial y logístico lidera las solicitudes en esta zona:

  • Supervisor de Control de Calidad: Perfiles en Ingeniería Industrial, Química o Seguridad Alimentaria.
  • Vendedor en ruta Específicamente para el sector de repuestos (requiere licencia de conducir).
  • Ayudante general de planta Para soporte en producción y embalaje.

Colón

  • Asesora comercial: Enfocada en la gestión de promoción y seguimiento de ventas.

Los interesados pueden postularse directamente a través de la plataforma www.empleospanama.gob.pa, donde semanalmente se actualizan las vacantes disponibles en todo el país.

