¡Prepárese! Precios de los combustibles subirán este viernes 6 de febrero

Ciudad de Panama/La Secretaría de Energía de Panamá informó los nuevos precios de los combustibles a partir de este viernes 6 de febrero a las 5:59 a.m.

De acuerdo con lo informado por la Secretaría, la gasolina de 95 octanos subirá su precio tres centavos por litro, quedando en 88 centavos.

Por otro lado, la gasolina de 91 octanos también incrementará su precio tres centavos, quedando en 83 centavos por litro.

Mientras que el diésel bajo en azufre subirá su precio cinco centavos, quedando en 84 centavos el litro.

Los nuevos precios en el combustible empezarán a regir a partir de este viernes 6 de febrero hasta el próximo viernes 20 de febrero a las 5:59 a.m.

La Secretaría Nacional de Energía indicó en comunicado que los nuevos precios de referencia se calculan con base en los valores internacionales de los productos terminados (gasolinas y diésel) cotizados en la costa del golfo de los Estados Unidos, principal mercado proveedor del país, y que el ajuste se realiza cada 14 días.

Señala la Secretaría de Energía que: "Durante el presente periodo, las cotizaciones internacionales registraron una tendencia al alza, impulsada por factores climatológicos extraordinarios en Estados Unidos. Entre ellas, las severas tormentas invernales que han provocado la interrupción de aproximadamente el 15% de la producción estadounidense, además de la parálisis operativa en refinerías estratégicas de la costa del Golfo, lo que ha reducido la capacidad de procesamiento, sumado al incremento estacional en la demanda de combustibles de calefacción".