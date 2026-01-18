EN VIVO| Bolivia vs Panamá: estadísticas del primer tiempo

Panamá/Con un gol de Kadir Barría, al minuto 5, la Selección de Panamá vence a Bolivia, 1 por 0, luego de que se jugaran los primeros 45 minutos de este partido amistoso que se realiza en el Estadio IV Centenario de la ciudad boliviana de Tarija.

Bolivia fue el equipo más ofensivo, registrando 51 ataques, más del doble que Panamá, que apenas alcanzó 25, lo que reflejó el dominio territorial y la presión constante del equipo altiplánico.

En acciones a balón parado, Bolivia también tuvo mayor protagonismo, consiguiendo 4 saques de esquina, mientras que Panamá no logró ninguno. En cuanto a los fueras de juego, el equipo boliviano mantuvo un buen orden táctico, sin caer en posiciones adelantadas, a diferencia de Panamá, que fue sancionado con un fuera de juego.

El ritmo del partido se evidenció en las reanudaciones. Panamá tuvo que recurrir con mayor frecuencia a los saques de puerta (9), lo que sugiere una presión defensiva constante por parte de Bolivia, que solo ejecutó 2. En los saques de banda, el duelo fue equilibrado, con 8 para Bolivia y 9 para Panamá.

En el aspecto disciplinario, el primer tiempo se desarrolló sin expulsiones para ninguno de los dos equipos. Sin embargo, Panamá fue el conjunto más sancionado, recibiendo 2 tarjetas amarillas, mientras que Bolivia no vio ninguna amonestación.

Desglosamos lo ocurrido en la primera mitad mediante los siguientes números:

