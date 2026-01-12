MIDA decomisió más de 63 mil kilogramos de productos en operativos de control vigilancia en el 2025

El MIDA decomisó más de 63 mil kilogramos de productos de origen animal y vegetal que ingresaban al país sin cumplir con los requisitos sanitarios agropecuarios en 2025.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) decomisó 63,012 kilogramos de productos agropecuarios a nivel nacional durante el año 2025, como resultado de los operativos permanentes de control y vigilancia que ejecuta la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria en los distintos puntos de ingreso y tránsito del país.

De acuerdo con el informe oficial, se decomisaron 48,630 kilogramos; correspondieron a productos de origen animal, mientras que 14,382 kilogramos eran de origen vegetal, los cuales ingresaban sin cumplir con los requisitos sanitarios y zoosanitarios exigidos por la normativa vigente, representando un riesgo para la seguridad alimentaria y la producción agropecuaria nacional.

Entre los productos vegetales decomisados se encuentran frutas como guayaba, fruta de pan y aguacate, además de cáscaras de frutas, semillas de trigo, calabaza y pino, así como frijoles, otoe, estropajo y corteza de madera, donde también se detectó el ingreso irregular de plantas vivas, plantas verdes y hojas de diversas especies, que pueden actuar como portadoras de plagas o enfermedades no presentes en el país.

Entre los decomisos realizados se encontraron productos de origen animal, como el salami, queso, carne de res, salchichón, embutidos y morcilla, alimentos que no contaban con la debida certificación zoosanitaria; estos productos tenían procedencia de Colombia, Aruba, República Dominicana, Nicaragua, Venezuela, Argentina, El Salvador, México y Jamaica.

Como parte de estos operativos, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, especialmente en el área de pasajeros. En este lugar, los operativos son reforzados con el apoyo de la Unidad Canina Agropecuaria (UCA), ingresada por binomios de manejador y canino entrenados para realizar inspecciones no intrusivas del equipaje y detectar productos agropecuarios no declarados ante su ingreso al país.

De esta manera, cada decomiso se ejecuta conforme a los procedimientos técnicos establecidos, mediante el levantamiento de un Acta de Decomiso, en la que se consignan los datos del propietario, la descripción de la mercancía, el motivo de la incautación y la medida técnica aplicada, garantizando la trazabilidad y el cumplimiento del marco legal.

Finalmente, la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria hizo un llamado a la población y a los viajeros a no ingresar productos agropecuarios sin autorización, ya que estos pueden convertirse en una vía de introducción de plagas y enfermedades que afecten el patrimonio agropecuario del país, por lo que se le exhortó a mantenerse informados sobre los requisitos vigentes que se dan a través del sitio web y las redes sociales oficiales del MIDA.

