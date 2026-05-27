El petróleo cae ante expectativas de una reapertura del estrecho de Ormuz

Si la navegación a través de este paso se reanudara, los precios del crudo podrían bajar hasta los 80 dólares por barril, añade el analista.

Los precios del petróleo bajaron con fuerza el miércoles en momentos que el mercado apuesta por una pronta resolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán y por la reapertura del estrecho de Ormuz.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en julio, perdió un 5,31% y se situó en 94,29 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en el mismo mes, cayó un 5,55% hasta 88,68 dólares.

"La opinión general es que se va a encontrar una solución para reabrir el estrecho de Ormuz", explicó a la AFP Robert Yawger, de Mizuho USA.

Cerca de una quinta parte del petróleo mundial transita habitualmente por Ormuz, bloqueado de facto por Teherán desde los primeros bombardeos de Israel y Estados Unidos contra la república islámica a finales de febrero.

El presidente estadounidense Donald Trump declaró el miércoles que no estaba "satisfecho" con las propuestas iraníes, mientras que Teherán consideró poco probable la reanudación de las hostilidades.

Ambas partes "están sometidas a fuertes presiones políticas" para que "ese paso sea reabierto y el petróleo pueda empezar a circular lo antes posible", según Yawger.

En Estados Unidos, la guerra impulsa los precios en las gasolineras a pocos meses de las elecciones de mitad de mandato.

"Los dirigentes iraníes también están sometidos a presiones para lograr un acuerdo que les permita volver a exportar petróleo", agregó Yawger.

Si la navegación a través de este paso se reanudara, los precios del crudo podrían bajar hasta los 80 dólares por barril, añade el analista.