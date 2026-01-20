Aprehenden en Chiriquí a hombre vinculado a más de 25 denuncias por estafa y hurto pecuario

Según información oficial, el sujeto era buscado por mantener más de 25 denuncias relacionadas con los delitos de estafa y hurto pecuario, lo que lo vinculaba directamente con hechos que afectaron el patrimonio económico de varias personas.

Chiriquí/Un hombre requerido por las autoridades judiciales fue ubicado y aprehendido mientras se mantenía oculto en el sector de Isla Sevilla, en la provincia de Chiriquí, como resultado de un operativo conjunto de seguridad.

Según información suministrada por la Policía Nacional, el aprehendido era buscado por mantener más de 25 denuncias relacionadas con los delitos de estafa y hurto pecuario, lo que lo vinculaba directamente con hechos que afectaron el patrimonio económico de varias personas.

Durante el desarrollo del operativo, las autoridades recuperaron una yegua que había sido reportada como robada.

El aprehendido fue puesto a órdenes de las autoridades competentes, para iniciar los trámites legales correspondientes. En las próximas horas, deberá ser presentado ante un juez de garantías, quien evaluará la legalidad de la aprehensión, así como la imposición de las medidas cautelares que correspondan.

La acción se ejecutó mediante un operativo conjunto entre agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), como parte de las estrategias enfocadas en combatir los delitos contra el patrimonio económico y el hurto de ganado en el país.