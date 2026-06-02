Fuga de reclusos en La Joyita: Decenas de personas obligadas a caminar largos trayectos por intensos operativos

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó que las autoridades realizarían un conteo detallado de la población penitenciaria para establecer el número exacto de evadidos y actualizar la información sobre las recapturas.

Los operativos de seguridad desplegados tras el motín y la fuga de privados de libertad del Centro Penitenciario La Joyita continúan generando afectaciones a residentes y usuarios del transporte público en las comunidades cercanas.

Imágenes compartidas por residentes muestran a decenas de personas caminando desde tempranas horas de la madrugada debido a los controles policiales instalados en los accesos al complejo penitenciario.

Según los reportes, desde las 4:00 a.m. muchos ciudadanos se han visto obligados a recorrer largas distancias desde distintos sectores de Pacora para llegar a las vías principales y poder abordar transporte hacia la ciudad capital.

Las personas que se observan caminando en videos difundidos se vieron en la necesidad de bajar de autobuses para continuar su trayecto a pie debido a los grandes retrasos de circulación por las restricciones de movilidad impuestas por el operativo.

Los estamentos de seguridad mantienen retenes en las entradas y salidas del área, donde se verifica vehículo por vehículo como parte de las diligencias para ubicar y recapturar a los privados de libertad que escaparon durante los disturbios registrados en La Joyita. Hasta el momento, se desconoce cuántos escaparon.

Otra de las afectaciones reportadas es la interrupción de las señales telefónicas en sectores cercanos al penal. Esto ocurre por la activación de bloqueadores de comunicación utilizados para impedir el uso de dispositivos móviles dentro del centro penitenciario, medida que también impacta a las comunidades vecinas durante situaciones de emergencia como la ocurrida recientemente.

Hasta la tarde del lunes, las autoridades habían informado sobre la recaptura de más de 30 reclusos y la muerte de dos personas, al igual que varios heridos.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó que las autoridades realizarían un conteo detallado de la población penitenciaria para establecer el número exacto de evadidos y actualizar la información sobre las recapturas.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, indicó que en la actualidad, los estamentos de seguridad se mantienen enfocados en el conteo de los detenidos y en la actualización de los informes operativos para determinar cuántas personas continúan prófugas y cuántas han sido recapturadas.

Mientras avanzan las labores de búsqueda, las autoridades han solicitado a los residentes de sectores como 24 de Diciembre, Tocumen, Pedregal y Don Bosco que reporten cualquier situación inusual o la presencia de personas desconocidas en sus comunidades.

El llamado busca facilitar la identificación y localización de posibles evadidos, mientras continúan los operativos para restablecer el orden en el centro penitenciario.

Los hechos ocurridos en La Joyita se registran en medio de los esfuerzos impulsados por el Ministerio de Gobierno a través del denominado "Plan Libertad", una estrategia orientada a reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios mediante programas de resocialización, reinserción y otras medidas destinadas a facilitar la rehabilitación de la población privada de libertad.

La ministra de Gobierno lamentó lo sucedido y señaló que la evasión de reclusos y los actos violentos registrados representan un importante retroceso para los avances que se buscaban alcanzar con esta iniciativa. Indicó que su administración ha trabajado arduamente para impulsar estos programas y advirtió que habrá consecuencias para los responsables de lo ocurrido.

“Ellos están conscientes de que el desastre que hicieron no es correcto. Lo que pasó no es relajo (...) Los hemos mirado como persona, yo no merecía que ellos hicieran esto”, lamentó la ministra.

Asimismo, envió un mensaje a los familiares de los privados de libertad, al señalar que por el momento no consulten sobre visitas ni otros beneficios penitenciarios, ya que este tipo de prerrogativas serán restringidas mientras se evalúan las medidas de seguridad tras los hechos registrados en el centro penitenciario.

La fuga se registró durante una operación conjunta entre la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno para la redistribución de más de 80 privados de libertad.

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