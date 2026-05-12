Inicia juicio por la masacre de La Joyita que dejó 13 muertos en 2019

El proceso judicial es llevado por el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Panamá, que durante esta etapa realizará el análisis de pruebas testimoniales, periciales y documentales relacionadas con el caso.

Panamá/El juicio oral contra 12 ciudadanos acusados por homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio por los hechos ocurridos en la cárcel La Joyita en 2019 inició este lunes en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA).

El proceso judicial es llevado por el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Panamá, que durante esta etapa realizará el análisis de pruebas testimoniales, periciales y documentales relacionadas con el caso.

“El Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Panamá (…) es el encargado del desahogo probatorio de pruebas testimoniales, periciales y documentales”, detalla un comunicado del Órgano Judicial.

La investigación se originó tras los hechos registrados el 17 de diciembre de 2019 en el pabellón 14 del Centro Penitenciario La Joyita, uno de los episodios más violentos ocurridos dentro del sistema penitenciario panameño en los últimos años, que dejó 13 personas fallecidas y 11 heridos.

Durante la audiencia se dio la juramentación del jurado de conciencia, conformado por cinco hombres y tres mujeres. Posteriormente, la fiscalía presentó la teoría del caso ante el tribunal. Por parte de la defensa participaron abogados del Instituto de la Defensa Pública y defensores técnicos particulares.

La audiencia, que es reservada, se lleva a cabo bajo fuerte férrea seguridad.