Cae alias 'Tito Recorte', uno de los más buscados por pandillerismo

Las investigaciones judiciales señalan que el aprehendido presuntamente forma parte de la pandilla autodenominada "Sinaloa", cuya área de operación se concentra en distintos sectores del distrito de San Miguelito.

Ciudad de Panamá, Panamá/Uno de los hombres que figuraba en la lista de los más buscados por las autoridades panameñas fue capturado durante una operación policial realizada en el distrito de San Miguelito.

Se trata de Bernardo Alvarado Gaona, alias "Tito Recorte", quien fue aprehendido mediante una diligencia de allanamiento desarrollada en el sector de Villa Esperanza, en Los Andes No. 1, como parte de la denominada Operación Recorte.

Según informó la Policía Nacional, alias "Tito Recorte" era requerido por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo, y sobre él pesaba una recompensa de 5 mil dólares para quien proporcionara información que permitiera su ubicación y captura.

Las investigaciones judiciales señalan que el aprehendido presuntamente forma parte de la pandilla autodenominada "Sinaloa", cuya área de operación se concentra en distintos sectores del distrito de San Miguelito.

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Durante el allanamiento, los agentes policiales también decomisaron dinero en efectivo y presuntas sustancias ilícitas, elementos que fueron remitidos junto con el sospechoso a las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

La captura representa un nuevo golpe contra las estructuras pandilleriles que operan en el país y forma parte de las acciones que adelantan los estamentos de seguridad para ubicar a personas requeridas por la justicia.