La Habana defiende el grupo empresarial del ejército, Gaesa, sancionado por EEUU

cuba/El gobierno cubano defendió el martes el papel del conglomerado empresarial del ejército, Gaesa, creado, dijo, para hacer frente al embargo estadounidense, y denunció las "calumnias" por parte de Estados Unidos para sancionar al grupo.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había acusado a los dirigentes cubanos de robo, corrupción y represión, en un mensaje en español dirigido a la población cubana el 20 de mayo.

Rubio apuntó directamente al "Grupo de Administración de Empresas" (GAE), conocido como Gaesa.

"El GAE no es una estructura opaca, ni paralela al Estado cubano; ha sido, por el contrario, una respuesta articulada de probada frente al cerco económico que históricamente ha tratado de asfixiar a la Revolución cubana", explicaron las autoridades en un comunicado oficial difundido en la página web de Granma, el diario del Partido Comunista Cubano (PCC).

No es "fruto del secretismo, ni de las élites, y mucho menos una vía de enriquecimiento para unos pocos", añadieron.

La Habana acusa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de querer "aislar al país" con las sanciones impuestas a las empresas extranjeras que trabajan con Gaesa.

Se trata de la "escalada más intensa, desproporcionada y peligrosa en la historia reciente de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos".

Según Rubio, "Cuba no está controlada por ninguna 'revolución', Cuba está controlada por Gaesa", que posee, dijo, "18.000 millones de dólares en activos y controla el 70% de la economía cubana".