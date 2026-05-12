Director de la Policía admite que Panamá atraviesa una 'incidencia complicada' en plena escalada de violencia

Se refirió al doble homicidio ocurrido el lunes en la avenida Domingo Díaz, hecho que dejó dos víctimas fatales. Indicó que una de las víctimas, conocida con el alias de “Otoniel”, mantenía tres órdenes de captura: dos por homicidio y una por drogas.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, admitió que Panamá enfrenta una “incidencia complicada” en materia de criminalidad, marcada por homicidios, disputas entre estructuras criminales, “tumbes” de droga, y el reclutamiento de jóvenes por pandillas, en medio de una creciente preocupación ciudadana por la violencia en el país.

De acuerdo con Fernández, aseguró que el incremento de hechos violentos en el país está relacionado con disputas entre estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, particularmente por “tumbes” de droga y contaminación de contenedores en puertos panameños.

Se refirió al doble homicidio ocurrido el lunes en la avenida Domingo Díaz, hecho que dejó dos víctimas fatales. Indicó que una de las víctimas, conocida con el alias de “Otoniel”, mantenía tres órdenes de captura: dos por homicidio y una por drogas.

“Estas son rupturas entre estructuras criminales”, señaló el director, quien agregó que existe una fuerte disputa entre grupos delictivos.

Aunque evitó confirmar si la víctima pertenecía a la banda “HP”, afirmó que el caso forma parte de conflictos entre organizaciones criminales que actualmente son investigados por las autoridades.

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El director aseguró que la Policía Nacional, junto al Ministerio Público y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), ya mantiene líneas de investigación avanzadas y ha recopilado evidencias relacionadas con el ataque.

Cuatro toneladas de droga desaparecidas

Fernández reveló además que, en lo que va del año, las autoridades han detectado aproximadamente cuatro toneladas de droga vinculadas a contaminaciones falsas de contenedores.

Detalló que parte de esos cargamentos fueron decomisados por el Servicio Nacional Aeronaval y la Policía Nacional, mientras que otros corresponden a sustancias ilícitas que no llegaron a su destino.

“En algún lugar tienen que estar”, advirtió.

Según explicó, estas operaciones ilícitas han incrementado la criminalidad y las confrontaciones entre grupos vinculados al narcotráfico.

Violencia contra menores preocupa a las autoridades

El director también lamentó recientes hechos violentos que involucran a menores de edad, entre ellos el asesinato de un adolescente de 14 años en San Judas, Colón.

Fernández señaló que ya existen avances en la investigación para identificar a los responsables.

“Truncan una vida de un menor de edad”, expresó.

Asimismo, indicó que uno de los principales retos para las autoridades es el reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales.

“Estamos haciendo correcciones de décadas de dejadez sobre el tema de menores de edad que están siendo reclutados para poder ser homicidas dentro de estas estructuras criminales”, afirmó.

El jefe policial insistió en que la Policía Nacional mantiene operativos constantes a nivel nacional y aseguró que continuarán las acciones para combatir las estructuras delictivas vinculadas al narcotráfico y los homicidios.