Leonor da el salto: la princesa de Asturias completa su entrenamiento como paracaidista militar

Con la conclusión de esta etapa, Leonor está cada vez más cerca de completar el itinerario militar diseñado para los futuros jefes de Estado españoles. Una vez finalice su formación castrense, se espera que inicie estudios universitarios en la Universidad Carlos III de Madrid.

La princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz, continúa sumando hitos a su exigente preparación castrense tras completar con éxito el Curso Básico de Paracaidismo de la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, ubicada en la Base Aérea de Alcantarilla, en la región española de Murcia.

La heredera al trono de España realizó su primer salto en paracaídas en modo automático durante el mes de mayo, una de las pruebas más emblemáticas del curso, que también incluyó otros lanzamientos posteriores, entre ellos un salto nocturno. La información fue confirmada por la Casa Real española, que compartió imágenes y videos de la experiencia a través de sus canales oficiales.

Leonor recibió la capacitación junto a medio centenar de compañeros de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), donde actualmente desarrolla la tercera y última fase de su formación militar. Como culminación del programa, la princesa recibió el diploma y el distintivo de Cazador Paracaidista, reconocimiento que acredita la superación de este exigente entrenamiento.

La nueva proeza se suma a un recorrido formativo que ha llevado a la futura reina de España por los tres ejércitos. Su instrucción comenzó en la Academia General Militar de Zaragoza, donde recibió formación del Ejército de Tierra. Posteriormente pasó a la Armada Española, etapa en la que realizó una destacada travesía a bordo del histórico buque escuela Juan Sebastián de Elcano.

Durante ese periplo naval, la princesa visitó Panamá, donde el emblemático velero recaló como parte de su tradicional crucero de instrucción. La estancia permitió a Leonor conocer de cerca uno de los puntos estratégicos más importantes para el comercio marítimo mundial y reforzar la experiencia práctica adquirida durante su formación en alta mar. También se reencontró con su madre, la reina Letizia, quien viajó para ver a su hija en tierra canalera.

Ahora, en la Academia General del Aire y del Espacio, la heredera ha ampliado sus capacidades con entrenamientos vinculados a las operaciones aéreas, incluyendo el reciente curso de paracaidismo, considerado una de las actividades más exigentes y simbólicas para los futuros oficiales.

Con la conclusión de esta etapa, Leonor está cada vez más cerca de completar el itinerario militar diseñado para los futuros jefes de Estado españoles. Una vez finalice su formación castrense, se espera que inicie estudios universitarios en la Universidad Carlos III de Madrid.

A sus 20 años, la princesa de Asturias se perfila como la primera heredera de la Corona española en décadas en completar una preparación integral en los ejércitos de tierra, mar y aire, una formación destinada a prepararla para las responsabilidades institucionales que asumirá en el futuro como reina de España.