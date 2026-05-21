Encuentran el cuerpo de la niña de 7 años desaparecida tras el vuelco de una lancha en Veraguas

Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de la menor de nacionalidad estadounidense mientras continúan las labores de monitoreo en la zona del siniestro marítimo.

Veraguas/Los equipos de rescate del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) localizaron el cuerpo sin vida de la niña de siete años que se encontraba desaparecida luego del trágico accidente de una embarcación en las costas de la provincia de Veraguas.

El bloque de búsqueda que se mantenía desplegado en el área logró recuperar a la niña de nacionalidad estadounidense, lamentablemente ya sin signos vitales, tras varias horas de intensas operaciones de rastreo por agua y tierra.

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La lancha accidentada transportaba a un total de trece personas al momento del vuelco, de las cuales nueve lograron ser rescatadas con vida por los estamentos de seguridad y los trabajadores de la zona costera.

Las autoridades de rescate informaron que, además de la menor fallecida, se contabilizan tres hombres adultos que perdieron la vida en el lugar del accidente, elevando la cifra de víctimas fatales por esta emergencia marítima.

Varias de las niñas que fueron rescatadas con vida del naufragio recibieron los primeros auxilios y tuvieron que ser trasladadas hacia diversos centros hospitalarios en la Ciudad de Panamá debido a la gravedad de sus condiciones de salud.

Con información de Ney Castillo.