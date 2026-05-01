Bicentenario del Congreso Anfictiónico: 'Reunir a todos los países' el sueño de Bolívar revive

Sáez detalló que la convocatoria surgió en un momento clave para la región. Además, señaló que varios mandatarios estarán en Panamá para desde el 22 de junio, que es cuando arranca la celebración oficial del Congreso.

Panamá/Panamá se prepara para conmemorar uno de los hitos más importantes de su historia y de América Latina, el bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826, un evento que buscó, desde sus orígenes, la integración de los países recién independizados del continente.

Durante una entrevista con TVN Noticias, uno de sus organizadores Olimpo Sáez explicó el significado de esta fecha y el contexto histórico que la rodea. “El Congreso de Panamá se efectuó del 22 de junio al 15 de julio de 1826”, recordó, al precisar el periodo en que se desarrollaron las sesiones impulsadas por Simón Bolívar.

Sáez detalló que la convocatoria surgió en un momento clave para la región. “Esa fue una convocatoria que realizó Simón Bolívar el 7 de diciembre de 1824 en vísperas de la batalla de Ayacucho”, una victoria que consolidó la independencia de América del Sur y abrió paso a la idea de una gran unión continental.

El objetivo era ambicioso. “Reunir a todos esos países que se habían estado independizando, hacer una gran confederación de países, defenderse, hacer un ejército de todas estas fuerzas, mantener la unidad, la neutralidad y convertirse en una gran nación de respeto ante las grandes potencias”, explicó.

Sin embargo, el resultado no fue el esperado. “El Congreso de Bolívar de 1826… no tuvo el éxito que él quería. Fue un fracaso porque varios de los países invitados no llegaron”, afirmó Sáez, al señalar que el proyecto integracionista no logró consolidarse y que incluso las discusiones continuaron luego en México sin mayores avances.

Pese a ello, el valor histórico del encuentro permanece. “Ese primer gran esfuerzo ocurrió aquí en nuestro territorio panameño y ya vamos a celebrar el bicentenario”, destacó.

En cuanto a la organización de los actos conmemorativos, indicó que el país ya avanza en una agenda estructurada. “El gobierno… tuvo el acierto de nombrar el año 2026 como el año del bicentenario”, así como la creación de una comisión encargada de desarrollar las actividades.

Según explicó, las celebraciones entran ahora en una nueva etapa más abierta al público. “Ahora viene la segunda etapa del bicentenario, la divulgación de todo lo que se va a hacer en junio”, luego de una fase inicial enfocada en encuentros académicos y diplomáticos.

Para Sáez, uno de los principales retos es lograr que la población comprenda la dimensión del evento. “Tiene una importancia vital que el pueblo panameño entienda, comprenda, asimile la importancia de que Panamá esté conmemorando los 200 años de un evento”, expresó.

Las actividades previstas incluyen encuentros de alto nivel internacional. “Se van a hacer dos reuniones que son sumamente importantes, y una tercera… en el mes de junio”, adelantó, entre ellas una reunión de cancilleres de la OEA y encuentros con países del Caribe.

El evento también tendrá presencia de líderes regionales. “El presidente [José Raúl] Mulino está invitando a algunos presidentes de América Latina para que acompañen las actividades del bicentenario”, concluyó.