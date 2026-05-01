Panamá tendrá nuevo Nuncio tras nombramiento de monseñor Dagoberto Campos en Ecuador

Mientras se organiza su salida, el nuncio Dagoberto Campos continuará en funciones en Panamá aproximadamente durante seis semanas.

Ciudad de Panamá/Panamá se prepara para el relevo en la representación diplomática del Vaticano, luego de que el papa León XIV designara a Dagoberto Campos Salas como nuevo nuncio apostólico en Ecuador, lo que marca el cierre de su misión en territorio panameño tras varios años de servicio pastoral y diplomático.

De acuerdo con el comunicado de este viernes de la Nunciatura Apostólica, se informa al Arzobispado que “Su Santidad el Papa León XIV ha nombrado a su excelencia monseñor Dagoberto Campos Sala, Nuncio Apostólico en la República del Ecuador". La designación implica un traslado que se concretará en las próximas semanas.

Además, se indica que mientras se organiza su salida, monseñor Campos Salas continuará en funciones en Panamá. El mismo documento precisa que “Su Excelencia Monseñor Dagoberto permanecerá en sus funciones en Panamá hasta su salida definitiva del país, en aproximadamente 6 semanas".

En ese sentido, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa expresó su agradecimiento ."Agradecemos de corazón su testimonio sacerdotal y diplomático, su palabra oportuna y su disponibilidad constante para servir, especialmente en momentos significativos para la Iglesia católica en Panamá".

La valoración de Ulloa, también destaca el perfil humano y pastoral del nuncio. “Nos deja el ejemplo de un pastor que ha sabido conjugar la firmeza con la caridad y la misión con la fraternidad".

El traslado es asumido como parte de la dinámica de la Iglesia universal, que redistribuye sus misiones en distintos países. “Al mismo tiempo, acogemos con espíritu de fe este nuevo envío, confiando en que su servicio en Ecuador será igualmente fecundo".

El mensaje del arzobispo concluye con un llamado espiritual en esta nueva etapa. “Elevamos nuestras oraciones por Mons. Campos Salas, para que el Señor lo fortalezca en esta nueva etapa, y pedimos a la Santísima Virgen María que lo acompañe y proteja siempre en su ministerio".