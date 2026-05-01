Clima en Panamá: Atmósfera inestable provocará aguaceros con actividad eléctrica

Este escenario climático se da en medio de temperaturas relativamente estables, con máximas que oscilarán entre 26 y 28 grados en el Caribe y entre 28 y 32 grados en el Pacífico.

Panamá/Una atmósfera inestable vuelve a marcar el ritmo del clima en Panamá y mantiene en alerta a distintas regiones del país, donde se prevén lluvias persistentes, aguaceros y tormentas eléctricas a lo largo del día. Así lo indica el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Desde primeras horas, la vertiente del Caribe presenta un panorama cargado de nubosidad y precipitaciones, especialmente entre Bocas del Toro y el norte de Veraguas, zonas donde las lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica. A medida que avance la jornada, estas condiciones tenderán a intensificarse, con aguaceros más frecuentes durante la tarde y lluvias intermitentes en la noche.

En el Pacífico, el comportamiento no será muy distinto. Las lluvias se mantienen activas en áreas marítimas y se desplazan hacia sectores costeros de Chiriquí, el sur de Veraguas y la región de Azuero. Durante la tarde se espera un repunte en la intensidad de los aguaceros con tormentas en distintos puntos, mientras que en horas nocturnas las precipitaciones se concentrarán principalmente en el Golfo de Chiriquí y zonas costeras, con lluvias más dispersas en el resto del litoral.

Este escenario climático se da en medio de temperaturas relativamente estables, con máximas que oscilarán entre 26 y 28 grados en el Caribe y entre 28 y 32 grados en el Pacífico. En áreas montañosas, los valores serán más bajos, lo que aporta un contraste térmico notable en el país.

El viento también forma parte de este sistema. En el Caribe se registrarán corrientes del oeste, noroeste y nor-noreste, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, mientras que en el Pacífico los vientos serán variables y con menor intensidad.

En cuanto a las condiciones marítimas, el Caribe presentará oleajes entre uno y metro y medio de altura, mientras que en el Pacífico las olas serán más moderadas. A esto se suma un índice de radiación ultravioleta que se mantiene en niveles de moderado a alto, lo que obliga a tomar precauciones incluso en medio de la nubosidad.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los cambios del clima, especialmente en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos, ya que la combinación de lluvias constantes y tormentas podría generar afectaciones puntuales en distintas regiones del país.