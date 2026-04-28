Asamblea conmemora bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá

El acto reunió a autoridades y representantes del Estado en una jornada que buscó resaltar el valor histórico y la vigencia de los ideales que dieron origen a este congreso.

Panamá/La Asamblea Nacional celebró este martes una sesión especial por el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, al cumplirse en junio de este año 200 años de este encuentro histórico convocado por el libertador Simón Bolívar en 1826, considerado la primera expresión formal de un sistema multilateral en el continente.

El acto reunió a autoridades y representantes del Estado en una jornada que buscó resaltar el valor histórico y la vigencia de los ideales que dieron origen a este congreso.

La diputada independiente Paulette Thomas destacó la relevancia de la fecha y el significado del legado bolivariano. “Con este hermoso espectáculo damos por iniciada esta gran celebración del bicentenario del Congreso, ese espacio maravilloso que Simón Bolívar dio el paso a tantas instituciones, organizaciones, como la OEA, que la idea era poder tener un gran ejército, que todos fuéramos una gran hermandad en defensa de nuestros pueblos”.

También recordó una de las visiones atribuidas al libertador sobre el papel de Panamá en el mundo. “Tenemos que recobrar este espacio, hemos sido piedra angular en la paz del área, pero tenemos que recobrar ese espacio y conservarlo”. Añadió que esta conmemoración invita a reflexionar sobre “lo grande que somos como país”.

Por su parte, el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, señaló que la sesión tiene relevancia no solo histórica, sino también para el presente, al recordar que en aquel congreso se establecieron principios fundamentales del orden internacional.

Indicó que, como parte de las actividades conmemorativas, se celebrarán en el país las sesiones ordinarias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, programadas del 4 al 8 de mayo en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño.

Asimismo, el 22 de junio se prevé un encuentro de jefes de Estado en Panamá para conmemorar la fecha en que se instaló el congreso en 1826. Para ello, se conformó una comisión interinstitucional encargada de organizar actividades académicas, diplomáticas y culturales en el Palacio Bolívar, sede original del encuentro.

En ese contexto, el viceministro resaltó el mensaje central de la conmemoración. “Que el multilateralismo es el sistema internacional que más conviene a un Estado como Panamá y a nuestros estados hermanos; que la defensa del sistema republicano y la democracia son objetivos importantes para nuestra política exterior”.

Cabe señalar que, el Congreso Anfictiónico de Panamá fue una reunión de naciones latinoamericanas convocada por el Libertador Simón Bolívar y celebrada en la ciudad de Panamá en junio de 1826. Su objetivo principal era consolidar la unidad entre las nuevas repúblicas independientes de América Latina, promoviendo la cooperación, la defensa mutua, la paz y el diálogo multilateral entre los Estados.

El término “anfictiónico” proviene de la antigua Grecia y alude a asambleas de ciudades-estado que se reunían para tratar asuntos comunes, especialmente en tiempos de crisis. Bolívar adoptó este concepto para expresar su visión de una América Latina unida bajo principios de soberanía, respeto mutuo y acción colectiva. Aunque el congreso tuvo limitaciones en su alcance práctico, sentó un precedente histórico como uno de los primeros intentos formales de integración latinoamericana, y se le considera la semilla del actual multilateralismo en la región, e incluso precursor de organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA).

Con información de Meredith Serracín.