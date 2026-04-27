Panamá será sede de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en mayo

En el anuncio realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores se indica que abordarán temas fundamentales para la protección de los derechos humanos en las Américas.

Panamá/Panamá se prepara para convertirse en un punto clave del debate jurídico regional con la realización del 189 periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está previsto para entre el 4 al 8 de mayo, en la sede del Parlamento Centroamericano (Parlatino).

El anuncio, realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se indica que abordarán temas fundamentales para la protección de los derechos humanos en las Américas.

“Esta distinción resalta el papel activo de Panamá en el escenario jurídico regional y su firme compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos”, indica la comunicación de la Cancillería.

La agenda arranca con el seminario internacional del Derecho Humano al Cuidado: diálogo jurisprudencial a las políticas públicas. Durante la semana se desarrollarán audiencias públicas, por ejemplo, en el caso HOVT y otros versus Guatemala; Chirinos Salamanca y otros versus Venezuela. Estas sesiones se realizarán en la sede del Parlatino.

La realización de estas sesiones coincide con el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, convocado por Simón Bolívar, un evento que marcó la historia del continente como símbolo de diálogo e integración.

Durante las jornadas, Panamá prevé reforzar la cooperación con el tribunal internacional, en busca de garantizar el cumplimiento de sus decisiones y fortalecer los mecanismos de protección de derechos en la región.

El encuentro también permitirá acercar el trabajo de la Corte a los países de América, facilitando la difusión del derecho interamericano y contribuyendo al fortalecimiento del Estado de derecho.